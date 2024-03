Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - Σύλληψη Αλγερινού: Η Interpol τον αναζητούσε από το 2015

Πώς κυκλοφορούσε για να μην γίνει αντιληπτός ο συλληφθείς. Για ποιο λόγο αναζητούνταν όλα αυτά τα χρόνια από την βελγική αντιτρομοκρατική υπηρεσία και την Interpol.

Το απόγευμα της Πέμπτης 2 Μαρτίου, η Ελληνική Αστυνομία στη διασταύρωση των οδών Προυσσης και Λιοσίων στον Άγιο Παντελεήμονα συνέλαβε έναν 44χρονο Αλγερινό, ο οποίος καταζητείτο και από την Interpol από το 2015, με την κατηγορία της χρηματοδότησης τρομοκρατών στο Βέλγιο, κατά την περίοδο των μεγάλων «χτυπημάτων».

Νωρίτερα είχε φτάσει πληροφορία στην Ασφάλεια για εκείνον ότι κυκλοφορούσε στην περιοχή και είχε το παρατσούκλι CHALET

Διαπιστώθηκε ότι έχει ευρωπαϊκό ένταλμα για υποστήριξη σε τρομοκράτη και πιο συγκεκριμένα για αξιόποινη υποστήριξη σε τρομοκράτη μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε στο Βέλγιο από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015

Ο συλληφθείς κυκλοφορούσε ανάμεσα σε άλλους αλλοδαπούς, ώστε να διατηρεί κρυφή την ταυτότητά του. Έφερε τέσσερα επώνυμα, τρία ονόματα και διαφορετικές χρονολογίες γέννησης, όμως, οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ταυτοποιήσουν.

Η βελγική αντιτρομοκρατική υπηρεσία τον καταζητούσε από τον Ιανουάριο του 2015, έπειτα από ένοπλη συμπλοκή της οργάνωσης την οποία κατηγορείται πως χρηματοδοτούσε, με την αστυνομία.

