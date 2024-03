Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Θανάσης Γιαννακόπουλος: Τεράστιο κορεό στη μνήμη του

Ξεδιπλώθηκε στην κεντρική κερκίδα του ΟΑΚΑ, , λίγο πριν το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» φίλαθλοι και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησαν τη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του συλλόγου, Θανάση Γιαννακόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια και συγκεκριμένα στις 19/3 του 2019.

Στην κεντρική κερκίδα του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, λίγο πριν το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την 31η αγωνιστική της Euroleague, ξεδιπλώθηκε από το πάνω διάζωμα ένα τεράστιο κορεό, στο οποίο αποτυπωνόταν ο Θανάσης Γιαννακόπουλος αγκαλιά με ένα από τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Παναθηναϊκού, έχοντας φόντο τη σημαία του «τριφυλλιού».

Στο κάτω μέρος του κορεό και σε χρυσό φόντο ήταν γραμμένο με πράσινα γράμματα το όνομα του. Την ίδια στιγμή το cube που βρίσκεται στον ουρανό του ΟΑΚΑ έπαιζε βίντεο με στιγμές του επί σειρά ετών παράγοντα του «τριφυλλιού».

