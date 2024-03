Κόσμος

Κέιτ Μίντλεντον – καρκίνος: Η χειρουργική επέμβαση, ο καρκίνος και η δραματική εξομολόγηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ανακοίνωσε η ίδια σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της, ότι έχει καρκίνο και ξεκίνησε χημειοθεραπείες.

-

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλεντον έχει καρκίνο. Αυτό ανακοίνωσε η ίδια σε τηλεοπτικό της μήνυμα που μεταδόθηκε σήμερα το απόγευμα. Το μήνυμα αναφέρει τα εξής:

Θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω προσωπικά για όλα τα υπέροχα μηνύματα υποστήριξης και για την κατανόησή σας όσο αναρρώνω από τη χειρουργική επέμβαση. Ήταν δύο μήνες απίστευτα δύσκολοι για όλη την οικογένειά μας, αλλά είχα μια φανταστική ιατρική ομάδα που με φρόντισε πολύ, για την οποία είμαι τόσο ευγνώμων.

Τον Ιανουάριο, υποβλήθηκα σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στο Λονδίνο και τότε, θεωρήθηκε ότι η κατάστασή μου δεν ήταν καρκινική. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής. Ωστόσο, στις εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα με συμβούλεψε να υποβληθώ σε ένα πρόγραμμα προληπτικής χημειοθεραπείας και τώρα είμαι στα αρχικά στάδια αυτής της θεραπείας.

Αυτό φυσικά προκάλεσε τεράστιο σοκ. Τόσο ο Ουίλιαμ όσο και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε κατ' ιδίαν για χάρη της οικογένειάς μας.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό πήρε χρόνο. Μου πήρε χρόνο να αναρρώσω από τη μείζονα χειρουργική επέμβαση και να ξεκινήσω τη θεραπεία μου. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, μας πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις με τον κατάλληλο τρόπο και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαι καλά.

Όπως τους έχω πει, είμαι καλά και καθημερινά δυναμώνω εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ: στο μυαλό, στο σώμα και στα πνεύμα μου.

Το να έχω τον Ουίλιαμ δίπλα μου είναι επίσης μια μεγάλη πηγή παρηγοριάς και σιγουριάς. Όπως και η αγάπη, η υποστήριξη και η καλοσύνη που έχουν δείξει τόσοι πολλοί από εσάς. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά και για τους δυο μας.

Ελπίζουμε ότι θα καταλάβετε ότι ως οικογένεια, χρειαζόμαστε τώρα λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα μέχρι να ολοκληρώσω τη θεραπεία μου. Η δουλειά μου πάντα μου έδινε μια βαθιά αίσθηση χαράς και ανυπομονώ να επιστρέψω, όταν μπορέσω. Προς το παρόν όμως πρέπει να επικεντρωθώ στην πλήρη θεραπεία μου.

Αυτή την περίοδο σκέφτομαι και όλους αυτούς που η ζωή τους έχει επηρεαστεί από τον καρκίνο. Για όλους εσάς που αντιμετωπίζετε αυτή την ασθένεια, σε όποια μορφή κι αν βρίσκεται, σας παρακαλώ μην χάσετε την πίστη ή την ελπίδα. Δεν είστε μόνοι.





A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Οι απολογίες των μελών, οι διάλογοι και οι “φίλες” (βίντεο)

Άγιος Παντελεήμονας - Σύλληψη Αλγερινού: Η Interpol τον αναζητούσε από το 2015

Ρωσία - Μόσχα: Πυροβολισμοί σε αίθουσα συναυλιών με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)