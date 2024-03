Πολιτική

Μακελειό στη Μόσχα - Σακελλαροπούλου: αποτροπιασμός και καταδίκη στην πολύνεκρη επίθεση

Την καταδίκη της στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με δήλωσή της καταδικάζει την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα σημειώνοντας:

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και καταδικάζω απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτών στη Μόσχα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Μήνυμα καταδίκης για την τρομοκρατική επίθεση έστειλε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η κυβέρνηση και όλοι οι Έλληνες καταδικάζουμε τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Ρώσων πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το μακελειό στα περίχωρα της Μόσχας.

«Όπως σταθερά αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα και στον αυταρχισμό κρατών και ηγετών, έτσι μένουμε απέναντι και στην ωμή βία η οποία εκδηλώνεται με πρόσχημα θρησκευτικές ή φυλετικές διαφορές. Είμαστε με την ελευθερία, τη Δημοκρατία και τον πολιτισμό. Και η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ρωσίας που θρηνεί τα παιδιά του», επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

