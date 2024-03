Κόσμος

Επίθεση στην Μόσχα: Φωτογραφία των δραστών δίνει στη δημοσιότητα το ISIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ISIS, σε ανάρτηση που συνοδεύει τις φωτογραφίες των τρομοκρατών. "Μακραίνει" η μακάβρια λίστα των νεκρών.

-

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω μιας ανάρτησης σε ένα από τα δίκτυά της στο Telegram, μια φωτογραφία όπου, όπως υποστηρίζει, απεικονίζονται οι τέσσερις δράστες της επίθεσης στη Ρωσία.

Στην ανάρτηση αναφέρεται πως η επίθεση στη Ρωσία διαπράχθηκε στο πλαίσιο του "πολέμου που μαίνεται" μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ.

????

BIG BREAKING- #MoscowAttack: ISIS via AMAQ News releases Statement and group picture of the 4 terrorists that carried out the terrorist attack in Moscow, #Russia. pic.twitter.com/JHpvgjisVd — ConflictLive ?? (@conflict_live) March 23, 2024

Οι τέσσερις ένοπλοι που φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας πολύνεκρης επίθεσης σε μια αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα είναι όλοι τους υπήκοοι ξένων χωρών, έγινε σήμερα γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως συνέλαβε και τους τέσσερις ενόπλους, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν το μακελειό και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε να εντοπίσει και να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Ο απολογισμός της επίθεσης εναντίον μιας αίθουσας συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας χθες, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανήλθε σε 133 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή.

"Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall ανήλθε σε 133. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται", ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram.

Νωρίτερα, η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, χωρίς να επικαλείται καμία πηγή, είχε δώσει έναν απολογισμό 143 νεκρών.

Βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων για το μακελειό στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, το οποίο αναπαράγουν και τα υπόλοιπα μεγάλα ρωσικά δίκτυα.

Το χρονικό της επίθεσης

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Σε βίντεο πιου δημοσίευσε το Associated Press το πρωί μετά την επίθεση, καπνοί ανεβαίνουν προς τον ουράνο από τον συναυλιακό χώρο.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεξάγει έρευνες στον σημείο του μακελειού. Μέχρι στιγμής έχουν συλλέξει ένα προσαρμοσμένο τουφέκι Καλάσνικοφ, πολλά φυσίγγια και πυρομαχικά για αυτόματα όπλα και ένα κιτ ζώνης που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες.

Έχουν επίσης αρχίσει να γίνονται βαλλιστικές έρευνες σε όπλα και οπλισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Έγκυος οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο (εικόνες)

25η Μαρτίου - Περιφέρεια Αττικής: Το βράδυ της Κυριακής... κοιτάξτε ψηλά! (βίντεο)

Ασέλγεια: Σε δίκη 74χρονος για... φιλιά με το ζόρι σε νεαρή αλλοδαπή