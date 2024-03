Life

Κέιτ Μίντλετον: η συγκίνηση, η στήριξη του κόσμου και το γεύμα με τον Κάρολο

"Κύμα" στήριξης έχει δημιουργηθεί προς την πριγκίπισσα της Ουαλίας, μετά την ανακοίνωσή της ότι δίνει "μάχη" με τον καρκίνο. Η συμπαράσταση των πολιτών και του Βρετανικού Τύπου.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι «πάρα πολύ συγκινημένοι» από τα μηνύματα συμπαράστασης που έχουν δεχθεί μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης με καρκίνο της Κέιτ, ανέφερε ένας εκπρόσωπος τύπου του παλατιού του Κένσινγκτον σε ένα δελτίο τύπου.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα είναι και οι δύο πάρα πολύ συγκινημένοι από τα μηνύματα συμπαράστασης (που έχουν σταλεί) από πολίτες από τη Βρετανία, την Κοινοπολιτεία και από ολόκληρο τον κόσμο», μετά το βίντεο της Κέιτ, στο οποίο ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο, δήλωσε χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου.

«Νιώθουν πολύ μεγάλη συγκίνηση από τη ζεστασιά και τη στήριξη των πολιτών», συμπλήρωσε.

Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ «είναι ευγνώμονες από την κατανόηση (του κοινού σχετικά) με το αίτημά τους για σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους αυτό το διάστημα», κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου.

Έπειτα από εβδομάδες έντονης φημολογίας με επίκεντρο την κατάσταση της υγείας της, η πριγκίπισσα Κέιτ, ηλικίας 42 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι πάσχει από καρκίνο.

Η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου Ουίλιαμ ξεκίνησε θεραπεία προληπτικής χημειοθεραπείας.

Αυτήν την ανακοίνωση ακολούθησαν μηνύματα συμπαράστασης εκ μέρους πολιτικών αξιωματούχων, διάσημων προσωπικοτήτων αλλά και πολιτών.

Σήμερα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που είναι πολύ δημοφιλής στη Βρετανία, πρωταγωνιστεί εκ νέου στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου.

Η εφημερίδα Mail on Sunday τη χαρακτηρίζει «πριγκίπισσα του θάρρους».

Η Sunday Telegraph επέλεξε να κοσμήσει το πρωτοσέλιδό της με μια φωτογραφία της Κέιτ και του Ουίλιαμ, σημειώνοντας στον τίτλο «η υπερηφάνεια του πρίγκιπα μπροστά στο θάρρος της συζύγου του».

Σύμφωνα με τους Sunday Times, η Κέιτ έγραψε «κάθε λέξη» του μηνύματος που προβλήθηκε την Παρασκευή το βράδυ. Εκτίμησε πως το να ανακοινώσει η ίδια τον καρκίνο της σε ένα βίντεο ήταν «πιο ανθρώπινο», σύμφωνα με μία φίλη της που επικαλείται η εφημερίδα.

Η εφημερίδα Sun γράφει από την πλευρά της ότι η πριγκίπισσα και ο βασιλιάς Κάρολος, που πάσχει επίσης από καρκίνο, γευμάτισαν οι δυο τους την Πέμπτη στο κάστρο του Ουίνδσορ, την παραμονή της ανακοίνωσης στους πολίτες της ασθένειας της Κέιτ.

