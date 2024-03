Κοινωνία

Φυλή: 12χρονοι λήστεψαν οδηγό ταξί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον τρόμο βίωσε ένας οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ανήλικων ληστών...

-

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ του Σαββάτου για έναν οδηγό ταξί, ο οποίος έπεσε θύμα ανήλικων ληστών στη Φυλή.

Πιο συγκεκριμένα, περί τη 1:20 τα ξημερώματα της Κυριακής, ανήλικοι λήστεψαν οδηγό ταξί στη συβολή των οδών Μυρτώου Πελάγους και Νάξου, στη Φυλή Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις ανήλικοι μπήκαν σε ταξί και αφού ακινητοποίησαν τον 54χρονο οδηγό, με χρήση σωματικής βίας του έκλεψαν χρήματα και έγγραφα.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας ανήλικος ηλικίας 12 ετών, ενώ οι άλλοι δύο διέφυγαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Eπίθεση στη Μόσχα: Βίντεο με τους δράστες δημοσίευσε ο ISIS

Καναδάς: Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Μαθητές από 230 σχολεία απέδωσαν τιμή στους ήρωες του 1821 (εικόνες)