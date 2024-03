Κοινωνία

Σαλαμίνα: ανήλικος ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικά

Από τα χειρότερα γλίτωσε ο ανήλικος όταν έσκασε βεγγαλικό στα χέρια του. Τι εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του ανήλικου.

Παραλίγο τραγωδία το Σαββάτο στην περιοχή της Σαλαμίνας, όταν ένας ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικά.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα του Σαββάτου έσκασε βεγγαλικό στα χέρια 17χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο του.

Οι γονείς του ανήλικου συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 17χρονου για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Σε έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν 84 αβολίδωτα φυσίγγια.

