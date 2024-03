Πολιτική

25η Μαρτίου - Λυκαβηττός: 21 κανονιοβολισμοί για την επέτειο του 1821

Με τους κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας.

Οι εθιμοτυπικοί 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό έδωσαν στο εναρκτήριο λάκτισμα για τις εκδηλώσεις στην Αθήνα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός "έπεσε" στις 6:20 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να ακολουθήσουν άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Στο πρόγραμμα ακολουθεί η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 10:00 η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ακολούθως η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η έναρξη της οποίας προγραμματίστηκε για τις 11:00 το πρωί.

Επισκέψιμα τρία πλοία του Στόλου στο λιμάνι του Πειραιά

Τρία πλοία του Στόλου βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να τα επισκεφθεί, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Πρόκειται για τη φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και την πυραυλάκατο ΔΑΝΙΟΛΟΣ.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου για σήμερα Δευτέρα 25 Μαρτίου, από 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ..

Από το ΓΕΝ επισημαίνεται ότι η επιβίβαση στο υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ δεν επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών.





