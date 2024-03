Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 25 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ημέρα του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Πελαγίας και Θεοδοσίας, τιμάται η μνήμη του:

Οσίου Σεννουφίου του «σημειοφόρου».

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής, Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:20, η δύση στις 18:41 και η Σελήνη είναι 14.9 ημερών

Η 25η Μαρτίου είναι η μέρα της Εθνεγερσίας της Ελλάδος.

