Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Που και πως ακριβώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον άτυχο δικυκλιστή, τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 52χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου στη συμβολή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Εδέσσης (στο 33ο χλμ.) με την επαρχιακή οδό Χαλκηδόνας - Κουφαλίων.

Επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος ξέφυγε από την πορεία του και αφού προσέκρουσε σε νησίδα και φωτεινό σηματοδότη, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του δικύκλου και να τραυματιστεί ελαφριά ο οδηγός του Ι.Χ.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.

