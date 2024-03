Πολιτική

25η Μαρτίου: Ο Κασσελάκης έκανε παρέλαση στην Θήβα (εικόνες)

Ντυμένος στα χακί, με όπλο και εξάρτυση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε άγημα νεοσύλλεκτων που παρήλασε στο κέντρο της Θήβας.

Στον κεντρικό δρόμο της Θήβας παρήλασε σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συμμετείχε σε στρατιωτικό άγημα 36 ατόμων που, κατά πληροφορίες, αποτελούνταν από νεοσύλλεκτους του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Θήβα.

Χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε το μαρτυρικό Δίστομο, για την πρώτη του έξοδο στη διάρκεια της θητείας του.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέφανος Κασσελάκης έγραψε δίπλα στην φωτογραφία του από την παρέλαση «25/3/2024. Για τους Ήρωές μας. Για το Χώμα μας. Για τα Όνειρά μας. Παρέλαση στη Θήβα. Με τον ουλαμό παρελάσεως του Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροβολικού Θηβας. Ελληνίδες, Έλληνες, Χρόνια πολλά!»

