O Άρης Θεσσαλονίκης γιορτάζει 110 χρόνια ιστορίας

Διαβάστε την ανακοίνωση του συλλόγου για την επέτειο 110 χρόνων από την ίδρυσή του.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης έστειλε το δικό της εορταστικό μήνυμα για τα 110 χρόνια του συλλόγου.

«Πριν από 110 χρόνια, σαν σήμερα, την 25η Μαρτίου 1914, λίγο καιρό μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή «Ναύαρχος Βότσης», μια εκλεκτή παρέα αποτελούμενη από θαρραλέους και οραματιστές νέους της εποχής αποφάσισε να κάνει τη δική της προσωπική «επανάσταση».

Μια μέρα ξεχωριστή για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό ιδρύθηκε ο Άρης.

Ένα όνομα βγαλμένο από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο θεός του πολέμου, συνώνυμο της ανδρείας και της γενναιότητας.

Ένας τεράστιος Σύλλογος, που στην πορεία των χρόνων έμελλε να γράψει τη δική του ξεχωριστή Ιστορία.

Ένας τεράστιος Σύλλογος, που λάτρεψαν και λατρεύουν χιλιάδες κόσμου και έκαναν τον Άρη κάτι παραπάνω από μια συλλογική προτίμηση.

Οι αριθμοί του Συλλόγου

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΙΤΛΟΙ

3 Πρωταθλήματα: 1928, 1932, 1946

1 Κύπελλο: 1970

1 Κύπελλο Μεγάλης Ελλάδας: 1971

13 Πρωταθλήματα Μακεδονίας: 1923, 1924, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1938, 1946, 1949, 1953, 1959

4 Πρωταθλήματα Βόρειας Ελλάδας: 1933, 1935, 1939, 1956

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

11 Πρωταθλήματα Ελλάδας Νέων: 1962, 1963, 1964, 1971, 1975, 1978, 1983, 1984, 1985, 1987, 1991

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας Κ20: 2002, 2011

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας Κ17: 2012

1 Πρωτάθλημα Football League Νέων: 2018

1 Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών: 1985

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

8 φορές φιναλίστ του Κυπέλλου: 1932, 1933, 1940, 1950, 2003, 2005, 2008, 2010

1 φορά πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου UEFA: 1979-’80

2 φορές πρόκριση στους «32» των Κυπέλλων UEFA/Europa League: 1981-’82, 2010-’11

2 φορές πρόκριση στους «32» του Κυπέλλου Διεθνών Εκθέσεων: 1965-’66, 1968-’69

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ντίνος Κούης: 559

Θόδωρος Πάλλας: 425

Γιώργος Κολτσίδας: 388

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Ντίνος Κούης: 173

Αλέκος Αλεξιάδης: 154

Κώστας Παπαϊωάννου: 79