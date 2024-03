Πολιτισμός

25η Μαρτίου 1821 - “Αρένα”: Οδοιπορικό στον Μοριά και στις Σπέτσες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες καταγραφές για γεγονότα, ανθρώπους και τόπους που “σημάδεψαν” τον αγώνα κατά του τουρκικού ζυγού, από το Λιμποβίσι μέχρι το “κρυφό σχολειό και το αρχοντικό του Χατζηγιάννη Μέξη.

-

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου την παραμονή της 25ης Μαρτίου παρουσίασε ένα οδοιπορικό από την Επανάσταση του 1821 στην αμυντική θωράκιση της σημερινής Ελλάδας, από τους ήρωες της Εθνικής Παλιγγενεσίας στους συγχρόνους υπερασπιστές της πατρίδας.

Η «Αρένα» επισκέφθηκε την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, όπου βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και συμμετείχε σε ασκήσεις με τους πιλότους.

Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε και αποκλειστικές εικόνες από την εκπαίδευση της Ομάδας Ειδικού Πολέμου, με ασκήσεις στο Πεδίο Βολής που προσομοιάζουν με πραγματικό πόλεμο, καθώς και με πτώση αλεξιπτωτιστών.

Στην εκπομπή μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για τα νέα αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, τις προκλήσεις και τις απειλές, καθώς και για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει πωλητήριο σε παλαιότερους τύπους αεροσκαφών.





Επιπλέον, η εκπομπή παρουσίασε ένα οδοιπορικό στον Μοριά, ξεκινώντας από το Λιμποβίσι και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πηγαίνοντας στην Τρίπολη, όπου σε κρύπτη του έφιππου αγάλματος του φυλάσσονται τα οστά του αρχιστράτηγου, στην Μονή Φιλοσόφου, όπου βρίσκεται το “ιστορικό” κρυφό σχολείο και στην Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου στις 17 Μαρτίου 2023, υψώθηκε το λάβαρο της Επανάστασης, που ευλογήθηκε από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό.

Στο δεύτερο οδοιπορικό, η εκπομπή μας μεταφέρει στις Σπέτσες, το πρώτο νησί που ξεσηκώθηκε στον Αγώνα. Στις Σπέτσες έγινε η μεγαλύτερη ναυμαχία της Επανάστασης, που εμπόδισε την απόβαση των τουρκικών δυνάμεων στο Ναύπλιο, η γνωστή Αρμάτα. Σπετσιώτες ξενάγησαν την «Αρένα» στο αρχοντικό του Χατζηξιάννη Μέξη που προσέφερε τόσα πολλά στην Επανάσταση, αλλά και στο σπίτι της Μπουμπουλίνας, που έδωσε όλη την περιουσίας της στον Αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Επίθεση στη Μόσχα: η κακοποίηση των συλληφθέντων και η απάντηση του Κρεμλίνου

5η Μαρτίου: Ο Κασσελάκης έκανε παρέλαση στην Θήβα (εικόνες)