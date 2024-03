Πολιτική

Πλεύρης για Κασσελάκη: Προσβλητικό να συμμετέχει στο άγημα

Αιχμές κατά της ηγεσίας του στρατού άφησε ο Θάνος Πλεύρης για τη συμμετοχή του Στέφανου Κασσελάκη στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Αιχμές κατά της ηγεσίας του στρατού άφησε ο Θάνος Πλεύρης. μέσα από ανάρτησή του στο "X" πρώην Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρστίας, σχολίασε τη συμμετοχή του Στέφανου Κασσελάκη στο άγημα 36 ατόμων που έλαβε μέρος στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου σε κεντρικό δρόμο της Θήβας.

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Κασσελάκης έχασε το βήμα στην παρέλαση. Το πρόβλημα είναι ότι η ηγεσία του στρατού επέλεξε, κατά τρόπο προσβλητικό για τους στρατεύσιμους που υπηρετούν κανονική θητεία, να συμμετέχει στο άγημα οπλίτης που παρουσιάστηκε πριν 10 μέρες και απολύεται σε 10 μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

