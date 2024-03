Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Προμηθέας Πάτρας: Νίκη... περίπατος για το τριφύλλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία άνετη νίκη εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα Πατρών.

-

Με μία πολύ δυνατή προπόνηση απέναντι στον Προμηθέα Πατρών ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την κανονική περίοδο της Basket League.

Τρία 24ωρα μετά την φοβερή εμφάνιση του β΄ μέρους με την Μπαρτσελόνα και τέσσερα πριν τον «τελικό» με την Βίρτους στην Μπολόνια, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 93-62 τον Προμηθέα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της regular season (22η αγωνιστική) της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας του μπάσκετ.

Το «τριφύλλι» έκλεισε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με μία μόλις ήττα, αυτή από τον Άρη στο ΟΑΚΑ και 21 νίκες, ενώ οι Πατρινοί του Ηλία Παπαθεοδώρου με ρεκόρ 13-9. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε ήδη «κλειδώσει» εδώ και καιρό την πρωτιά και το πλεονέκτημα της έδρας στη σειρά των playoffs, όπως και αυτή της Πάτρας την 4η, οπότε αμφότερες έπαιξαν χωρίς καμία σκοπιμότητα, με το «τριφύλλι» ν΄ αποζημιώνει με μία ακόμη πολύ καλή εμδάνιση τους οπαδούς του, που έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία να δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και να ξεκουράσει τους βασικούς, Σλούκα (10:28), Λεσόρ (6:26), Γκριγκόνις (7:04), Ναν (20:57, με τους 12 πόντους που πέτυχε είχε διψήφιο αριθμό στα πέντε τελευταία και συνολικά στα 13 από τα 16 παιχνίδια του στη Basket League), Μήτογλου (11:32).

Το ευχάριστο της βραδιάς για τον τεχνικό του «τριφυλλιού» ήταν ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέστρεψε υγιής μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία (26/02) κι έδειξε πως είναι πανέτοιμος για να βοηθήσει.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 49-27 (ημ.), 77-46, 93-62

Μετά τo 12-12 στο 7΄, οι «πράσινοι» άρχισαν να παίρνουν διαφορά, η οποία έγινε διψήφια στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου κι από κει και πέρα δεν κοίταξαν πίσω. Έκλεισαν το ημίχρονο στο +22 (49-27) και στο δεύτερο συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό.

Η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στο +31 με το κλείσιμο της 3ης περιόδου (77-46), με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να δείχνουν την ίδια διάθεση σε άμυνα κι επίθεση μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και τον Αταμάν να «τρίβει τα χέρια του» από ικανοποίηση με την εικόνα των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Θεονάς, Μιλαπίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σλούκας, Παπαπέτρου 14 (2), Ναν 12 (2), Λεσόρ 2, Μήτογλου 4, Καλαϊτζάκης 7, Βιλντόζα 10 (1), Μωραΐτης 12 (4), Μπαλτσερόφσκι 4, Αντετοκούνμπο 4, Γκριγκόνις 11 (3), Ερανγκόμεθ 13 (2)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Κόνιαρης 8 (2), Χρυσικόπουλος, Στέφενς 3, Χέιλ 16 (4), Κάουαν, Πλότας, Μπαζίνας 3 (1), Πάπας 13 (3), Κόφι 6 (1), Ετσενίκε 2, Καραγιαννίδης

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Επίθεση στη Μόσχα: H διαδρομή των δραστών και το πέρασμα από την Τουρκία

Πειραιάς - Σοβαρό τροχαίο: Ανατράπηκαν οχήματα, φωτιά στον Περιφερειακό Δραπετσώνας (βίντεο)