Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η έκλειψη Σελήνης και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Η έκλειψη Σελήνης στον άξονα Κριού - Ζυγού, θα φέρει αλλαγές” είπε η Λίτσα Πατέρα και αναφέρθηκε στο πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια.

Διλήμματα, σοβαροί προβληματισμοί αλλά και νέες ευκαιρίες, θα βρεθούν στο δρόμο πολλών ζωδίων.

“Ο Ζυγός είναι το ζώδιο των σχέσεων άρα θα πρέπει λίγο να προσέχουμε. Όλοι οι πλανήτες στα ψάρια δείχνουν παρασκήνιο…” είπε ακόμη η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

