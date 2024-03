Κόσμος

Τουρκία: Προβάδισμα Ιμάμογλου πέντε μέρες πριν την εκλογική μάχη της Κωνσταντινούπολης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει αρνητικά δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει αποκρύψει κατά τη δήλωσή του για πόθεν έσχες 3 βίλες 1.5 δις τουρκικών λιρών.

-

Μπροστά ο Ιμάμογλου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες πέντε μόνο μέρες πριν τις εκλογές της 31ης Μαρτίου.

Δύο μονάδες μπροστά από τον ανταγωνιστή του είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για τον δήμο Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον μέσο όρο 9 δημοσκοπήσεων.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου λαμβάνει την υποστήριξη του 41,9% και ο Μουράτ Κουρούμ, ο υποψήφιος του κόμματος Ερντογάν λαμβάνει την υποστήριξη του 39,8%.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει αρνητικά δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει αποκρύψει κατά τη δήλωσή του για πόθεν έσχες 3 βίλες 1.5 δις τουρκικών λιρών.

Σε δήλωσή του ο Εκρέμ Ιμάμογλου παραδέχτηκε την ύπαρξη τους, ωστόσο είπε ότι δεν ανήκουν στον ίδιο οι βίλλες, αλλά στην εταιρεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Γεωργιάδης: διώκεται κάποιος Υπουργός για το Μάτι; (βίντεο)

Πατήσια: Αδερφός μαθητή μπούκαρε σε σχολείο - Τραυμάτισε ανήλικο και τον διευθυντή

Πολυχρονόπουλος στο “Πρωινό”: Χτυπήστε εμένα, όχι όμως την αλληλεγγύη (βίντεο)