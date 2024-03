Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Φωτιά σε κατάστημα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης, μετά από κλήση για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ηλεκτρικά είδη επί της οδού Κασταμονής, στην Νέα Ιωνία.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένος εντός του καταστήματος.

