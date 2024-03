Παράξενα

Κρήτη: Καθαρίστρια βρήκε εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο

Στο σχολείο έσπευσε πυροτεχνουργός από το Ηράκλειο, μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Τρίτης σε σχολείο του Περάματος στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθαρίστρια του σχολείου βρήκε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ενημέρωσε το διευθυντή του σχολείου κι εκείνος με τη σειρά του την αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Ρέθυμνο έφτασε πυροτεχνουργός αλλά και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος από το Ηράκλειο, ενώ όπως έλεγαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ από το Ρέθυμνο, περίμεναν για πιο γρήγορα και όπως είναι σωστό να εμφανιστεί ο πυροτεχνουργός των Χανίων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε εξουδετέρωση του μηχανισμού και διατάχθηκε η συνέχιση της προανάκρισης από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: creta24.gr

