Αφρικανική σκόνη: Σε ποιες περιοχές θα είναι εντονότερη

Οι σημερινές μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Που αναμένεται να είναι εντονότερη η συγκέντρωσή της.

Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης αναμένονται σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο καιρού, η μεταφορά σαχαριανής σκόνης θα είναι εντονότερη στα δυτικά και νότιας της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη, στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 7 και από το βράδυ στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στις Σποράδες νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και βαθμιαία γενικά αίθριος. Από το βράδυ εκ νέου νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη νύχτα. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 2-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη κατά τόπους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

