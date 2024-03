Οικονομία

Πάσχα Καθολικών - τραπεζική αργία: Τι ισχύει για μισθοδοσία, πληρωμή φόρων και εισφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβους για απώλεια ρυθμίσεων οφειλών και επιβάρυνση με προσαυξήσεις, λόγω της τραπεζικής αργίας. Οι εκκλήσεις για παράταση, η διέξοδος του ΕΦΚΑ και η ανησυχία για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

-

Την παράταση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων λόγω του Πάσχα των Καθολικών ζητά η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, με επιστολή της στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη

Το ΕΒΕΑ, στην επιστολή προς τον Κωστή Χατζηδάκη, όπως αναφέρει ανακοίνωση του, «γνωστοποίησε το αίτημα επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου για παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, έως τις 2.4.2024, ενόψει των αργιών διατραπεζικών συναλλαγών στις 29.3.2024 και 1.4.2024, λόγω των διακοπών για το Πάσχα των Καθολικών».

Λόγω της εορτής του Πάσχα των Καθολικών, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 29 Μαρτίου και τη Δευτέρα 1 Απριλίου, θα εκτελεστούν την Τρίτη 2 Απριλίου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη, με συνέπεια την επιβολή προστίμων και την απώλεια ρυθμίσεων για όσους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών.

Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει από φορείς της αγοράς, όπως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ πρόβλημα αναμένεται να υπάρξει και με τις μισθοδοσίες υπαλλήλων, καθώς για να πιστωθούν στους λογαριασμούς εντός του Μαρτίου θα πρέπει να δοθούν οι σχετικές εντολές εγκαίρως και όχι την Παρασκευή ή την Δευτέρα.

Σε ότι αφορά την Εφορία, όπως αναφέρει σχετικά ο φοροτεχνικός Παναγιώτης Παντελής, «η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και η Δευτέρα 01 Απριλίου 2024, έχουν οριστεί ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Οι συναλλαγές που θα διενεργούνται αυτό το διάστημα, θα φέρουν ημερομηνία αξίας την Τρίτη 02.04.2024. Τα αρχεία μισθοδοσίας, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 02.04.2024. Μέσα στις εν λόγω συναλλαγές φυσικά συμπεριλαμβάνονται και οι πληρωμές προς το δημόσιο ( Δ.Ο.Υ , ΕΦΚΑ κλπ.)

Το ερώτημα που γεννάται είναι το τι θα γίνει με τις προθεσμίες πληρωμών που λήγουν 29/3, ημέρα Παρασκευή όπως για παράδειγμα είναι οι δόσεις ρυθμίσεων, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ Φεβρουαρίου επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία και ότι άλλο έχει αρχική καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 29/3/2024 ή τη Δευτέρα 1/4/2024.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη παράταση για την πληρωμή των υποχρεώσεων που λήγουν στις 29/3/2024 ή την 1/4/2024, οπότε λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερόμενα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και αν δεν δοθεί κάποια παράταση, για να είναι κάποιος εμπρόθεσμος στις πληρωμές του, θα πρέπει αυτές να γίνουν μέχρι αύριο 28/3/2024. Αν η πληρωμή θεωρηθεί εκπρόθεσμη, τότε προβλέπεται η σχετική προσαύξηση ( 0,73 % για μην ρυθμισμένη οφειλή, 15% για δόση πάγιας ρύθμισης) , αλλά εκτός αυτού υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ρυθμίσεις οφειλών , αν δεν τηρηθεί το πρόγραμμα πληρωμών τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση και να παραταθούν οι προθεσμίες πληρωμών που λήγουν μέσα στο διάστημα της τραπεζικής αργίας (29/3/2024- 1/4/2024) για την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα (2/4/2024).

Έδωσε παράταση ο ΕΦΚΑ

Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, εχθές δημοσιεύθηκε σχετική εγκύκλιος η οποία αναφέρει εκτός των άλλων τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την υπ. αρ. 91/Συν.10/14.03.2024 απόφασή του παρέτεινε, μέχρι και την Τρίτη 02.04.2024, την προθεσμία καταβολής:

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024, τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων Φεβρουαρίου 2024, τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α., ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ. με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου 2024 και δόσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών/ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου 2024 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Άρα με λίγα λόγια οι προθεσμίες πληρωμών τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων που έληγαν την Παρασκευή 29 Μαρτίου, παρατάθηκαν στο σύνολο τους για την Τρίτη 2 Απριλίου. Φυσικά όποιος επιθυμεί μπορεί να πληρώσει ψηφιακά και το διάστημα της τραπεζικής αργίας ( 29/3/2024- 1/4/2024), απλά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η πληρωμές θα φανούν την Τρίτη 2/4/2024».

Ειδήσεις σήμερα:

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Ρίτσαρντ Σέρα: Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος εικαστικός (εικόνες)

Τέμπη - Κωνσταντινίδης: Η πρόταση δυσπιστίας είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, ελπίζουμε μόνο στην Δικαιοσύνη (βίντεο)