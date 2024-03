Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και τα απρόσμενα “μαντάτα” (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Για δυσάρεστα γεγονότα που θα έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο, έκανε λόγο την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος μίλησε για ημέρες με «απρόσμενους έρωτες, απρόσμενα λεφτά, απρόσμενα χαρούμενα γεγονότα».

«Ο Κρόνος που κανείς δεν αγαπάει και κανείς δεν θέλει, μας δείχνει τι δεν πάει καλά και πρέπει να το καθαρίσουμε», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, προσθέτοντας ότι «Αυτή η όψη λέει πολλά για χρήματα, έρωτες και αλλαγές, που πρέπει να αδράξουμε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

