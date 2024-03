Κόσμος

Γερμανία: Πολύνεκρο τροχαίο σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο (εικόνες)

Για τουλάχιστον πέντε νεκρούς κάνουν λόγο οι πληροφορίες. Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε ταξιδιώτες σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο κοντά στη Λειψία στην ανατολική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α9. Υπάρχουν πολλά θύματα», ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας στο Χ.

Ο Όλαφ Χόπε, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι «από το δυστύχημα σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι».

Το λεωφορείο της εταιρείας Flixbus βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο Α9 και κατευθυνόταν προς το Μόναχο όταν γύρω στις 9:45 (τοπική ώρα, 10:45 ώρα Ελλάδας) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία παρεκτράπηκε της πορείας του και ανατράπηκε.

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία του Α9 στο ρεύμα προς Μόναχο, ενώ φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα αλλά και αστυνομικά οχήματα να έχουν σπεύσει στο σημείο.

«Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές», επεσήμανε η Flixbus, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια του συμβάντος.

Περίπου 50 άνθρωποι καθώς και δύο οδηγοί βρίσκονταν στο λεωφορείο το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Βερολίνο –Ζυρίχη.

