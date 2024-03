Πολιτική

Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα: Μόνο αν συνεργαστούμε, θα οδηγηθούμε σε ειρήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Έλληνας πρέσβης σε δεξίωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.

-

«Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να οδηγηθούμε στην ειρήνη και την ευημερία, μόνο αν συνεργαστούμε», δήλωσε ο Έλληνας Πρέσβης στην Άγκυρα Θεόδωρος Μπιζάκης κατά τον δεξίωση που παρέθεσε σε ξενοδοχείο της τουρκικής Πρωτεύουσας για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έπειτα από 5 χρόνια.Την τουρκική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εμπορίου Μουσταφά Τουζτζού, ενώ στη δεξίωση παρέστησαν και αρκετοί εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών στην Άγκυρα και πολλοί προσκεκλημένοι.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, Ο Έλληνας Πρέσβης δήλωσε ότι «οι διμερείς μας σχέσεις έχουν γνωρίσει διακυμάνσεις», προσθέτοντας ότι «κατά καιρούς απειλήθηκαν μάλιστα με επικίνδυνο τρόπο και μαζί τους η ασφάλεια και η ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που οι δύο χώρες αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια νέα πορεία».

Ο Έλληνας Πρέσβης επανέλαβε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών υπεγράφη τον Δεκέμβριο, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης. «Μια σειρά διμερών επισκέψεων υψηλού επιπέδου βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης», είπε ο Πρέσβης της Ελλάδος, αναφερόμενος στην προγραμματισμένη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα τον Μάιο. Επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα «υποστηρίζει σταθερά τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ», συμπεριλαμβανομένου του θέματος της διευκόλυνσης της διαδικασίας θεωρήσεων εισόδου, «ώστε η νέα γενιά της Τουρκίας, οι επιστήμονες, οι επιχειρηματίες, οι φοιτητές να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη».



«Γέφυρα επικοινωνίας τα ελληνικά νησιά»



«Απτή απόδειξη αυτού είναι ότι μετά από διαβουλεύσεις και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει μια διαδικασία fast track για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους που θέλουν να επισκεφθούν 10 από τα νησιά μας με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία, για επτά ημέρες», ανέφερε ο Πρέσβης της Ελλάδος. Όπως είπε «τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των δύο λαών».

Όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις, ο Πρέσβης είπε ότι υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα σε πολλούς τομείς που είναι επωφελή και για τις δύο πλευρές, ενώ οι δύο χώρες στοχεύουν να αυξήσουν τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών από 5 δισ. ευρώ (5,43 δισ. δολάρια) σε 10 δισ. ευρώ, μέσα σε πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών τομέων. «Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη Μικτή Οικονομική Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε.



Αποφασισμένη δηλώνει η Άγκυρα



Ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης στην εθνική επέτειο της Ελλάδας, Μουσταφά Τουζτζού, στην ομιλία του ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αλληλεγγύη που επέδειξε κατά τη διάρκεια των σεισμών του Καχραμάνμαράς στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και εξέφρασε επίσης τη λύπη του για την καταστροφή που προκλήθηκε από τις πλημμύρες στην Ελλάδα πέρυσι.

«Ο σημερινός εορτασμός μας στην Άγκυρα για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας πραγματοποιείται σε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο, σε μία χρονική στιγμή,όπου οι ηγέτες των δύο χωρών αποφάσισαν να διερευνήσουν τρόπους για να ζήσουμε ως γείτονες ειρηνικά και χωρίς εντάσεις», δήλωσε ο Μουσταφά Τουζτζού, τονίζοντας κι εκείνος με τη σειρά του τη σημασία της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Έλληνα Πρέσβη για τη φιλοξενία, ο Τουζτζού δήλωσε ότι είναι αποφασισμένοι να αναπτύξουν με θετικό τρόπο τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και υπενθύμισε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο γειτονικές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. «Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνέχιση της υποστήριξης της Ελλάδας για την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ».

Ο εορτασμός της εθνικής γιορτής της Ελλάδας στην Άγκυρα έλαβε ιδιαίτερη δημοσιότητα και στα τουρκικά ΜΜΕ με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού να σημειώνει ότι «Η εθνική γιορτή της Ελλάδας εορτάστηκε στην Άγκυρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Αφρικανική σκόνη: Σε ποιες περιοχές θα είναι εντονότερη

Γεραπετρίτης για Μπελέρη: Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι ελληναλβανικό

Πάσχα Καθολικών - τραπεζική αργία: Τι ισχύει για μισθοδοσία, πληρωμή φόρων και εισφορών