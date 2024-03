Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Τα δυο επικρατέστερα σενάρια

Η πρόταση δυσπιστίας πήγε πίσω τις τελικές αποφάσεις. Τα δυο «στρατόπεδα» στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η πρόταση δυσπιστίας που συζητείται από χθες Τρίτη στη Βουλή και είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του Υπουργικού Συμβουλίου, έφερε πίσω και τις οριστικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό που αναμενόταν να ληφθούν σε αυτό.

Κι ενώ το επικρατέστερο σενάριο «έδειχνε» μια αύξηση 5-6% που θα οδηγούσε τον κατώτατο μισθό στα 820-830 ευρώ, ένα δεύτερο πιο αισιόδοξο σενάριο εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το οποίο ο νέος κατώτατος μισθός θα ανέβει στα 840 ευρώ,

Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, αλλά σε κάθε περίπτωση η αύξηση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Από αρχές Απριλίου θα έχει τεθεί σε ισχύ, ο νέος κατώτατος μισθός. Όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, πρόκειται για τον τέταρτο διαδοχικά υψηλότερο κατώτατο μισθό ενώ σημείωσε πως στόχος είναι το 2027, ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ και ο μέσος στα 1.500.

«Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε κατά πόσο το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα είναι στην αρχή της επόμενης. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι από αρχή Απρίλη ο νέος κατώτατος μισθός, ο τέταρτος διαδοχικά υψηλότερος κατώτατος μισθός, θα έχει τεθεί σε ισχύ» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Δεν έχουμε καταλήξει στο ποσό γιατί το ποσό περνάει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλω να είμαι σαφής. Θα υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου που μπορεί να το θέλουν παρακάτω. Μέλη του Συμβουλίου φαντάζομαι επί το πλείστον που θα το θέλουν παραπάνω» διευκρίνισε η κα Μιχαηλίδου.

