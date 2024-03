Πολιτική

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Φαραντούρη: Προσβάλει και υπονομεύει την Ελληνική Δικαιοσύνη

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απαντάει με ανακοίνωσή της στον κ. Φαραντούρη σχετικά με τις δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος έχει οριστεί σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, σε συνέντευξη του στο Οne, υποστήριξε ότι και η ελληνική δικαιοσύνη κρίνεται στην περίπτωση του Κράτους Δικαίου και ότι εφόσον υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης θα είναι ευχής έργον «να ρίξει την κυβέρνηση η Ρουμάνα Εισαγγελέας».

Απαντώντας στην παρατήρηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη ό,τι υπάρχει υπόμνηση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου προς την Λάουρα Κοβέσι να ασχολείται με τα της αρμοδιότητάς της είπε: «Ε, και λοιπόν; Τι πάει να πει αυτό; Ότι έχει δίκιο ο Άρειος Πάγος; Επί χούντας, ο Άρειος Πάγος έλεγε ότι "η επανάστασις επικρατεί και παράγει δίκαιο"».

Αυτές τις δηλώσεις σχολίασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων λέγοντας « Οι χθεσινές δηλώσεις πολιτικού στελέχους κοινοβουλευτικού κόμματος, με τις οποίες προσβάλλει τους Ανώτατους Δικαστές της χώρας με αντιδημοκρατικούς χαρακτηρισμούς, συνιστούν ευθεία προσβολή ολόκληρου του Δικαστικού Σώματος και υπονόμευση του έργου της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η απονομή της οποίας επιχειρείται να υποκατασταθεί εκτός των ορίων του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις αυτές σε βάρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου, συνοδευόμενες από ευθείες προσβολές του Πολιτεύματος και των Δημοκρατικών Θεσμών καταδεικνύουν, πλέον, ότι ο σκοπός αυτών, που τις υποστηρίζουν δεν είναι η ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, αλλά η πολιτική και μόνο εκμετάλλευση ενός τραγικού συμβάντος στη δίνη του οποίου επιχειρούν να ισοπεδώσουν τον κορυφαίο Θεσμό της Δικαιοσύνης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπενθυμίζει σε όλους ότι η Δημοκρατία αποκαταστάθηκε στη χώρα μας το 1974 και ότι η αμφισβήτηση του Συντάγματος, της Δικαιοσύνης και εν γένει των Θεσμών αποτελεί το αρχικό στάδιο της εγκαθίδρυσης του αυταρχισμού.

Κυρίαρχος στην Ελληνική Δημοκρατία είναι ο Λαός από τον οποίο πηγάζουν όλες οι Εξουσίες. Η Ελλάδα έχει Σύνταγμα, την εφαρμογή του οποίου εγγυάται αδιάλειπτα η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς επιτελούν με πλήρη ευσυνειδησία και Ανεξαρτησία το ύψιστο καθήκον τους, με βάση τα στοιχεία των δικογραφιών, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Συντεταγμένης Ελληνικής Πολιτείας ώστε η Δικαιοσύνη να απονέμεται με τις εγγυήσεις που προβλέπουν τα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαφορετικά ο κάθε πολίτης θα κινδύνευε να καταστεί έρμαιο του προσωπικού του αντιπάλου ή του κοινού, που επιζητεί ακόμη και τη θανατική ποινή με κίνδυνο την οριστική διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.»

Οξεία αντίδραση της ΝΔ

Σε δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού, αναφέρεται ότι «Χθες βράδυ, μέσα σε λίγα λεπτά, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι είναι «ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία Εισαγγελέας» και ότι δεν έχει σημασία τι λέει ο Άρειος Πάγος, αφού «στη χούντα έλεγε ότι θα επικρατήσει η Επανασταση», γυρίζοντάς μας στις πιο σκοτεινές εποχές. Επιβεβαιώνει ότι η περιφρόνηση των θεσμών και η υπονόμευση της Δημοκρατίας είναι συνυφασμένες με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπό τη νέα του ηγεσία. Η μόνη τους έγνοια για τους θεσμούς είναι πώς θα τους εργαλειοποιήσουν για να ρίξουν την κυβέρνηση, όπως όταν κυβέρνησαν ήταν πώς θα τους εργαλειοποιήσουν για να κλείσουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Μετά από αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις, θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κ. Φαραντούρης δεν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής».