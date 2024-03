Κόσμος

Αγια Σοφία: Ξηλώθηκε μιναρές κατά την αναστήλωση

Ποιος ο λόγος που ξηλώθηκε ένας εκ των μιναρέδων της Αγίας Σοφίας. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης.

Με στόχο την αποκατάστασή του ξηλώθηκε ένας εκ των μιναρέδων της Αγίας Σοφίας όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού επικαλούμενο πηγές της τουρκικής Γενικής Διεύθυνση Ιδρυμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εργασίες αποκατάστασης του δεύτερου σταδίου στην Αγία Σοφία ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2023 και σε αυτό το πλαίσιο αποκαθίσταται και ο μιναρές.

Στο έργο αποκατάστασης θα γίνουν εργασίες σε χώρους όπως η πρόσοψη και ο μιναρές που σχηματίζουν το εξωτερικό του κτιρίου. Έχει κατασκευαστεί ήδη πλατφόρμα μιναρέ από χάλυβα και χτίστηκαν σκαλωσιές.

Στην απόφαση της επιστημονικής επιτροπής με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε να τυλιχτεί η ολοκληρωμένη σκαλωσιά του μιναρέ με πυρίμαχο δίχτυ με διάκενο 1,5 εκατοστού για λόγους ασφαλείας. Ο μιναρές αποξηλώθηκε μέχρι τον εξώστη σύμφωνα με τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Αγίας Σοφίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Συντήρησης.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί η ενίσχυση και η απαραίτητη λιθοδομή του μιναρέ.