Οικονομία

Κατώτατος μισθός - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το επικρατέστερο σενάριο που μελετά η κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι του Υπουργείου Εργασίας και ποια είναι η επικρατέστερη που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

-

Του Νίκου Ρογκάκου

Για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, από την 1η Απριλίου, κάνει λόγο το τελευταίο σενάριο που μελετά η κυβέρνηση και αποκαλύπτει απόψε ο ΑΝΤ1.

Αύξηση του κατώτατου μισθού μεγαλύτερη από τα σενάρια που είχαν διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες, επεξεργάζεται η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται πρόταση για αύξηση ακόμη και πάνω από 7%.

Το σίγουρο είναι ότι στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια:

ΤΑ ΣΕΝΆΡΙΑ

• Α' σενάριο: αύξηση 6,5%

Κατώτατος 830€/μήνα (από €780): +50€/μήνα



• Β' σενάριο: αύξηση 7%-7,5%

Κατώτατος μισθός 840€/μήνα (από 780€): +60€/μήνα



• Στόχος να φθάσει ο κατώτατος μισθός το 2027: 950€

Μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν όσοι έχουν συμπληρώσει μία ή περισσότερες τριετίες:

ΟΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ: ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

• Για 100.000 εργαζόμενους

• Κατώτατος + 1 τριετία: 924€/μήνα

• Κατώτατος + 2 τριετίες: 1.008€/μήνα

• Κατώτατος + 3 τριετίες: 1.092€/μήνα

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναφέρει στον ΑΝΤ1: «Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που είναι έγγαμος δικαιούται το επίδομα γάμου 10% επί του νέου κατώτατου μισθού δηλαδή στα 704 ευρώ καθαρά, 70 περίπου ευρώ μηνιαίως».



Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και 19 επιδόματα. Μεταξύ αυτών:

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 19 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Με αύξηση 7%-7,5%

• Επίδομα ανεργίας 512€-515€ (από 479€)

• Επίδομα μητρότητας 835€-€838 (από 780€)

H Ελλάδα πάντως είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο μέσος μισθός της είναι χαμηλότερος από αυτόν του 2009.

ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

• Σήμερα: 1.251€

• 2009: Πάνω από 1.450€

Επομένως ο στόχος για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ στο τέλος της 4ετίας θα έρθει αργοπορημένα, κατά τουλάχιστον 15 χρόνια.