Πρόταση δυσπιστίας: “Όποιος λέει για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα” - Συνεχίζονται οι κόντρες στη Βουλή

Με συγκρούσεις σε σκληρή γλώσσα συνεχίζεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας. Τι είπαν Φλωρίδης, Μάτζος, Φάμελλος, Ανδρουλάκης, Γεραπετρίτης, Κοκκαλης από το βήμα της Ολομέλειας.

«Φωτιά» στη σημερινή συζήτηση πυροδότησε το δριμύ κατηγορώ του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας, που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στη Βουλή. Ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη χρειάζεται ασπίδα προστασίας απέναντι στους δημαγωγούς και τους υπονομευτές της και έστειλε μήνυμα σε όσους νομίζουν ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν έξω από το πεδίο της δημοκρατίας, ότι κάνουν μεγάλο λάθος και θα το διαπιστώσουν για μια ακόμη φορά. «Εξωθεσμικοί παράγοντες που επιχειρούν να αλλοιώσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας, εφόσον συνεχίσουν να το επιχειρούν, θα υποστούν για μια ακόμη φορά συντριπτική ήττα», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε τις διατάξεις, τις κατεπείγουσες διατάξεις, που εισήγαγε η παρούσα κυβέρνηση με στόχο, όπως είπε, την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης, στην τραγωδία των Τεμπών. Κατηγόρησε επίσης, ιδίως την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, για υπονόμευση των βασικών θεσμών με την πρόταση διεξαγωγής εκλογών παρουσία διεθνών παρατηρητών και με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην προπαρασκευή της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στις προτροπές προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες ευρωεκλογές, Νίκο Φαραντούρη, ενώ σημείωσε πως «όσοι χρησιμοποιούν μια θολή επιχειρηματολογία για τα μπαζώματα στο σημείο του δυστυχήματος, αυτοί είναι για τα μπάζα», γιατί όλες οι εργασίες που έγιναν είχαν στόχο να μπορέσουν να προσεγγίσουν οι γερανοί και από κάτω διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας, και υπήρχε κίνδυνος να τιναχθεί ο αγωγός.

Τα όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου που κατήγγειλε ότι με ευθύνη της συμπολίτευσης απορρίφθηκε η διερεύνηση των ποινικών καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει ποιο ήταν το επίσημο παρακράτος που αξιοποίησε παραχαραγμένο ηχητικό υλικό για τη συγκάλυψη και την χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Το νομικό οπλοστάσιο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης άνοιξε την παρέμβασή του λέγοντας ότι στο μεγάλο θέμα της τραγωδίας, η κυβέρνηση εγκαλείται διαρκώς από «ετερόκλητες δυνάμεις», οι οποίες επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα σύννεφο, που δεν επιτρέπει να διαγνωστεί η αλήθεια, από τον κόσμο.

«Αυτή η κυβέρνηση της συγκάλυψης, όπως την κατηγορεί η αντιπολίτευση, τον μήνα Ιούλιο, το 2023, ανταποκρινόμενη άμεσα σε αίτημα των ανακριτών, έφερε στη Βουλή κατεπείγουσα διάταξη, προκειμένου να διευρυνθεί η δυνατότητα των ανακριτών να ακούσουν όλες τις συνομιλίες, πέρα από εκείνες που υπήρχαν στον φάκελο, από την πρώτη στιγμή. Γιατί όλες οι επιχειρησιακές συνομιλίες ήταν από την πρώτη στιγμή, απομαγνητοφωνημένες στον φάκελο του ανακριτή. Το θέμα ήταν ότι οι προβλέψεις που υπήρχαν, ως τότε στη νομοθεσία, δεν επέτρεπαν να ακουστούν οι πέραν του επιχειρησιακού πεδίου συνομιλίες, δηλαδή οι συνομιλίες μεταξύ όλων των πιθανών εμπλεκομένων, με κάθε τρόπο στην υπόθεση», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ενώ λοιπόν, όπως υπογράμμισε, αυτό το αίτημα η κυβέρνηση το υιοθέτησε πάραυτα, με εντολή του πρωθυπουργού, για να διευρυνθεί το πεδίο της δυνατότητας της έρευνας του ανακριτή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε αυτή τη διάταξη. «Τη διάταξη που έφερε η κυβέρνηση, για να δώσει τη δυνατότητα στους ανακριτές, να ακούσουν κάθε συνομιλία, που δεν προβλεπόταν τότε από το νόμο, κάθε εμπλεκομένου, δεν την ψηφίσατε. Εσείς που ενδιαφέρεστε για την αποκάλυψη της αλήθειας και της διαφάνειας. Και μαζί με εσάς, δεν την ψήφισαν οι άλλοι υποκριτές, που κλαίνε για τον λαό με μαύρο δάκρυ. Οι κύριοι και οι κυρίες της "Νίκης". Και αυτοί δεν την ψήφισαν. Και βεβαίως το ΚΚΕ που δεν ψηφίζει γενικώς τίποτα», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης που σημείωσε μάλιστα ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διασπαστεί και άρα δεν ψήφισαν και όσοι βουλευτές ανήκουν σήμερα στη Νέα Αριστερά.

Ήταν από αυτή τη στιγμή και μετά, που αρκετές φορές ακούστηκε από τα βουλευτικά έδρανα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης να χαρακτηρίζει τον Γιώργο Φλωρίδη «επικίνδυνο», προκαλώντας μάλιστα και την παρέμβαση της προεδρεύουσας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ζήτησε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να σταματήσει να διακόπτει την ομιλία του υπουργού Δικαιοσύνης. «Για εσάς, ναι είμαι επικίνδυνος. Για εσάς όμως…», απάντησε ο κ. Φλωρίδης.

Αναφέρθηκε επίσης και στη διάταξη που έφερε η «κυβέρνηση της συγκάλυψης», για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη και την απονομή της. «Στον ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό, είχαμε ανακοινώσει ότι θα αφαιρέσουμε για κάποια αδικήματα, τη διαδικασία της έκδοσης βουλευμάτων, έτσι ώστε όταν η υπόθεση τελειώνει στα χέρια του ανακριτή και υποβάλλεται στον εισαγγελέα, να μπορεί αμέσως να οδηγηθεί στο ακροατήριο, χωρίς την παρέμβαση του βουλεύματος, που κρατάει και γω δεν ξέρω πόσο καιρό. Το τι μας είπατε εδώ μέσα, δεν λέγεται. Η διάταξη ψηφίστηκε από τη ΝΔ ώστε να κερδηθεί χρόνος», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σημείωσε τέλος ότι «η κυβέρνηση της συγκάλυψης», σε συνεργασία με την Περιφέρεια προχωράει στην κατασκευή του χώρου που θα γίνει η δίκη για τα Τέμπη. «Θα είναι ένας χώρος πρότυπο, έτοιμος, σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, μέχρι το τέλος Μαΐου, με θέσεις 100 και πλέον δικηγόρων, θέσεις για δημοσιογράφους, αίθουσα διασκέψεων, έτσι ώστε να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε με το Μάτι, στο οποίο κάηκαν 105 άνθρωποι, και όταν τελείωσε η ανάκριση που κράτησε άπειρα χρόνια δεν βρίσκατε αίθουσα, για να ξεκινήσει η δίκη», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Η πρόταση δυσπιστίας και το ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στην πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε πως ενώ πριν από λίγες ημέρες έγινε η συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής και ενώ η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση για συγκάλυψη, ούτε πρόταση ποινικής δίωξης σε βάρος του όποιου εμπλεκόμενου υπουργού κατατέθηκε, ούτε πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης κατατέθηκε. «Η πρόταση κατατέθηκε, όταν έρχεται ένα νεύμα από κάπου… Ένα δημοσίευμα με έναν τίτλο παραπλανητικό και ψεύτικο, ο οποίος τίτλος δεν υποστηρίζεται από το ρεπορτάζ και το οποίο ρεπορτάζ λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που γράφονται στον τίτλο. Ούτε για ξεκάρφωμα δεν περιμένατε να περάσει μια μέρα, να μην φανεί ότι είστε τόσο στοιχισμένοι», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ περίμενε ένα εξωθεσμικό σήμα από κάπου για να κάνει τελικά την πρόταση δυσπιστίας.

Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Πρέπει κάτι να κάνετε με αυτό», είπε, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσέθεσε: «Αυτή η ηγεσία δεν έχει καμία σχέση και καμία επαφή με την τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Η διατύπωση της άποψης ότι χρειαζόμαστε ελεύθερες εκλογές με ξένους παρατηρητές, δεν είναι ξεκάρφωτη και μόνο από τον αρχηγό σας. Την ακολούθησε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής σας, ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος επικαλέστηκε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Άρα δηλαδή ζητάτε να επέμβουν ξένες δυνάμεις στην Ελλάδα, αφού εσείς με το 12% δεν μπορείτε να τη ρίξετε, δεν μπορείτε να τη ρίξετε στα πλαίσια της δημοκρατίας, πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι απέξω να ρίξουν την κυβέρνηση.». Παράλληλα αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη «ο οποίος επαιρόμενος είπε ότι η έκθεση που ψήφισε η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εναντίον της Ελλάδα, για το κράτος δικαίου, την έγραψε αυτός» και μάλιστα «αυτός ήταν ο συντάκτης της επίμαχης παραγράφου που έγραφε ότι πρέπει να διακοπεί η χρηματοδότηση στην Ελλάδα, δηλαδή να σταματήσουν να παίρνουν οι αγρότες λεφτά, γιατί, υποτίθεται ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος δικαίου».

«Όλη αυτή η εκστρατεία ψεύδους και παραπλάνησης που έχει εξαπολυθεί το τελευταίο διάστημα, έχει σκοπό να ελαχιστοποιηθεί έως καταργηθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, απέναντι στους θεσμούς, με βάση τους οποίους λειτουργεί η Ελληνική Δημοκρατία», είπε ο κ. Φλωρίδης και προσέθεσε πως «όσοι χρησιμοποιούν μια θολή επιχειρηματολογία για τα μπαζώματα στο σημείο του δυστυχήματος, αυτοί είναι για τα μπάζα», γιατί όλες οι εργασίες που έγιναν είχαν στόχο να μπορέσουν να προσεγγίσουν οι γερανοί και από κάτω διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας, και υπήρχε κίνδυνος να τιναχθεί ο αγωγός.

Δ. Μάντζος: οργανωμένη και μεθοδική απόπειρα συγκάλυψης

«Εμείς αναμένουμε τα στοιχεία που διαβιβάσει η Βουλή. Όμως εσείς είστε λαλίστατος, τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και προσέθεσε: «Είπατε ότι δώσατε τη δυνατότητα της ποινικής διερεύνησης εγκλημάτων. Σας έχω νέα. Αυτό το υποβάλαμε ως αίτημα τον Νοέμβριο και η συμπολίτευση καταψήφισε αυτό το αίτημα μας. Είναι η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατά του κ. Σπίρτζη και του κ. Καραμανλή. Για τον κ. Καραμανλή, μιλώ, που εσείς πριν από λίγες μέρες λέγατε ότι δεν έπρεπε να είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Ξέρετε ο κ. Καραμανλής δεν φύτρωσε στις Σέρρες μόνος του, ο κ. πρωθυπουργός τον έβαλε στα ψηφοδέλτια και φέρει ακέραιη την ευθύνη για αυτή την πολιτική του επιλογή», είπε ο Δ. Μάντζος. Προσέθεσε επίσης ότι ακέραια φέρει η κυβέρνηση την ευθύνη και για την απόρριψη της διερεύνησης των ποινικών καταγγελιών, της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, διότι ο κ. Βορίδης έλεγε ότι είναι αβάσιμες αυτές οι κατηγορίες και πρέπει να απορριφθούν.

Σε σχέση με την πρόταση δυσπιστίας, ο Δημήτρης Μάντζος σχολίασε ότι ο κ. Φλωρίδης έχει πάψει εδώ και καιρό να μπορεί να εισηγηθεί πότε το ΠΑΣΟΚ θα κάνει πρόταση δυσπιστίας. «Το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη κάνει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβερνήσεως στην οποία ανήκετε για το σύνολο της οργανωμένης μεθοδικής επιχείρησης συγκάλυψης του εγκλήματος στα Τέμπη», είπε ο κ. Μάντζος.

«Σήμερα είπατε ότι οι ανακριτές δεν είχαν πρόσβαση στο πλήρες ανακριτικό υλικό και χρειάστηκε κατεπείγουσα διάταξη που εσείς τον Ιούλιο του 2023 την προωθήσατε. Την ίδια ώρα, κάποιοι, από το πρώτο 24ωρο, μέσα από την έδρα του ΟΣΕ, είχαν πρόσβαση προνομιακή σε αυτό το υλικό και όχι μόνο το πήραν, το επεξεργάστηκαν και χαλκευμένο το διένειμαν σε συγκεκριμένα, φίλια προς την κυβέρνηση, ΜΜΕ, ενισχύοντας το κεντρικό αφήγημα ότι για όλα φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας», είπε ο κ. Μάντζος και ζήτησε: «Απαντήστε ποιο είναι αυτό το παρακράτος που πριν το επίσημο κράτος μπόρεσε να επεξεργαστεί και να διανείμει χαλκευμένες κρίσιμες συνομιλίες, ώστε να στηρίξει ένα ψεύτικο αφήγημα, χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, την ώρα που όλοι ήμασταν σοκαρισμένοι και βυθισμένοι στο πένθος».

Γ. Φλωρίδης: τώρα τα πράγματα ζορίζουν

«Η κυβέρνηση και η παράταξη που κυβερνά, σεβόμενη όλο το προηγούμενο διάστημα τον πόνο των ανθρώπων και τη δυστυχία τους, δεν ήθελε να εμπλακεί ως τώρα σε μια αντιπαράθεση την οποία επιχειρούσατε», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και συμπλήρωσε: «Αλλά η κυβέρνηση κατέβηκε στο πολιτικό γήπεδο και τώρα τα πράγματα ζορίζουν για εσάς. Τώρα θα καταλάβετε, σε αυτό το τριήμερο, ότι οι ανθρώπινες τραγωδίες δεν προσφέρονται ως πολιτικές τραγωδίες, τώρα θα προσκρούσετε στην αλήθεια. Σεβόμαστε και θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τον πόνο των ανθρώπων αυτών και της ελληνικής κοινωνίας που απαιτεί να χυθεί άπλετο φως. Είπαμε ότι η Δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο των πολιτών. Η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να διευκολύνει το έργο της και θα το κάνει μέχρι το τέλος».

Σωκράτης Φάμελλος: ''Ο κ. Μητσοτάκης είναι που πρέπει να απολογηθεί αύριο''

«Στον κ. Μητσοτάκη έχει κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, αυτός πρέπει να απολογηθεί αύριο», «το ερώτημα της πρότασης δυσπιστίας είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Όλα τα σχέδια παραβίασης του κράτους δικαίου αφορούν τον κ. Μητσοτάκη, το Μαξίμου και τα κεντρικά της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, παρεμβαίνοντας στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Φάμελλος απηύθυνε συγκεκριμένα ερωτήματα ενόψει της ομιλίας του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως ερωτήματα έθεσε και προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή σημερινές αναφορές του.

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε ότι με την πρόταση δυσπιστίας ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει αναγκαστικά στη Βουλή, «θα έρθει να απολογηθεί στη Βουλή την οποία υποτίμησε και δεν ήταν όταν συζητάγαμε το πόρισμα της εξεταστικής, γιατί υποτίμησε τη Βουλή, την κοινωνία, την δημοκρατία και την μνήμη των θυμάτων - και αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι: πρέπει να έρθει εδώ και να απολογηθεί».

Τόνισε ότι «οι βουλευτές της Ν.Δ. καλούνται να υπερασπιστούν το ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών και εκτίθενται καθημερινά έναντι της κοινωνίας, γιατί τα στοιχεία που προκύπτουν καθημερινά τους διαψεύδουν». Έφερε ως παράδειγμα τις «σημερινές αοριστίες και υπεκφυγές» του κ. Τριαντόπουλου: «Αυτά που είπε σήμερα διαψεύδουν τηλεοπτική συνέντευξη που είχε δώσει μία βδομάδα μετά το δυστύχημα, όπου παραδέχτηκε ότι ο ίδιος ήταν παρών και υπεύθυνος του έργου των μπαζωμάτων από τις 2-5 Μαρτίου και σήμερα ήρθε να πει ότι δεν είχε καμία ευθύνη». «Οι βουλευτές της Ν.Δ. αύριο θα αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους, θα κληθούν να διαλέξουν ανάμεσα στην αλήθεια και το κομματικό συμφέρον, το συμφέρον της καρέκλας του κ. Μητσοτάκη και των υπολοίπων τζακιών που καλύπτει», σχολίασε.

Ενόψει της ομιλίας του κ. Καραμανλή, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «οφείλουμε να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στον κ. Καραμανλή, τα οποία τίθενται και προς τον υφυπουργό κ. Καραγιάννη και θέλουμε απαντήσεις».

Συγκεκριμένα ρώτησε τον κ. Καραμανλή «γιατί αγνοήσατε όλες τις θεσμικές επισημάνσεις που σας είχαν γίνει για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου;». Επισήμανε ότι αναφέρεται στην παραίτηση του κ. Σπηλιόπουλου, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ που παραιτήθηκε στις 28 Μαΐου 2020 και με εμπιστευτική επιστολή προς τον κ. Μητσοτάκη έθετε τα προβλήματα. Δεύτερον, τον ρώτησε «γιατί αγνοήσατε την επιστολή παραίτησης του κ. Τσαλίδη, διευθύνοντα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, που περιγράφει τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία του ελληνικού σιδηρόδρομου και επισημαίνει τον κίνδυνο ενός συμβάντος μέγιστη σοβαρότητας;». Τρίτον, γιατί «αγνόησε» την επιστολή παραίτησης 27 Απριλίου '22 του κ. Κατσιούλη που ήταν πρόεδρος της επιτροπής τηλεδιοίκησης, «ο οποίος στην επιστολή του αναδεικνύει τα ελλείμματα, την κακοδιαχείριση, την καθυστέρηση και τη μη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου». Τέταρτον, γιατί «αγνόησε» το εξώδικο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανοδηγών στις 21 Οκτωβρίου 2022 με την υπογραφή του κ. Γενιδούνια, «για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, την κακή κατάσταση της γραμμής, τη μη λειτουργία τηλεματικής φωτοσημάτων τηλεδιοίκησης, και τους κινδύνους ασφαλείας». Η πέμπτη ερώτηση αφορούσε «το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκε στο γραφείο του υπουργού με υπογραφή 4 Οκτωβρίου 2021, με το οποίο η αρχή ζητούσε την άμεση άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των προσώπων που εμπλέκονται στην κακοδιαχείριση και την ελλιπή επίβλεψη της σύμβασης 717».

Επίσης, ζήτησε να απαντήσει ο πρώην υπουργός, γιατί ενώ είχε καεί ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας το '19 δεν τον αποκατέστησε. «Να μας πει για ποιο λόγο, αφού δεν υπήρχε από το '19 το κέντρο τηλεδιοίκησης και το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου της Καρόλου, γιατί δεν πήρε τα μέτρα που ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε μια εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων (ως υπηρεσιακός μετά την παραίτηση Καραμανλή), όπως μείωση της πυκνότητας δρομολογίων και της ταχύτητας τους και διπλούς σταθμάρχες στη βάρδια. Γιατί δεν έγιναν 4 χρόνια αυτά;».

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «χυδαίο παραλήρημα από τον κ. Φλωρίδη», ο οποίος «με απαράδεκτη φρασεολογία για όλη την αντιπολίτευση, επιτέθηκε λέγοντας ότι 'για τα μπάζα είναι όσοι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα'». «Του προτείνω να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων που ήρθαν και μας βρήκαν και μας περιέγραψαν πώς έψαχναν εβδομάδες μετά το τραγικό δυστύχημα να βρουν προσωπικά αντικείμενα των παιδιών ή των συγγενών τους, εκεί που μεταφέρθηκαν μαζί με τα μπάζα, τα υπολείμματα του δυστυχήματος», είπε. Σχολίασε πως «δεν είναι ότι δεν έχει συναίσθηση, δεν έχει ούτε ηθική ο κ. Φλωρίδης. Έφτασε σε σημείο, ως σύγχρονος πολιτικός γενίτσαρος, να μας κατηγορήσει για αριστερόστροφο φασισμό. Είναι γνωστή η κατρακύλα του και ο λαϊκισμός του. Πιο ακροδεξιός από τον κ. Βορίδη έχει καταντήσει». Ανέφερε ότι εκείνοι που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του λαού και της Ευρώπης έναντι της ελληνικής δημοκρατίας, είναι αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης, «γιατί είναι κι εκείνος υπεύθυνος, όταν ως υπουργός Δικαιοσύνης κατακρίνεται από το Ευρωκοινοβούλιο για υποβάθμιση του κράτους δικαίου».

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «το έγκλημα των Τεμπών θα ξανάρθει πολλές φορές στην Ολομέλεια γιατί είναι βαθιά αποτυπωμένο στην κοινωνική συνείδηση και γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις» και «δεν μπορεί να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια όταν έχουμε 57 θύματα».

«Ούτε για το μπάζωμα του χώρου έχουν δοθεί απαντήσεις, αλλά ούτε για την μονταζιέρα των παραποιημένων ηχητικών συνομιλιών του σταθμάρχη», είπε. «Μας λένε οι εκπρόσωποι της ΝΔ ότι η Αστυνομία πήρε αρμοδίως 3-4 μέρες μετά και παρέδωσε στις ανακριτικές αρχές τα ηχητικά ντοκουμέντα. Δεν κατηγορούμε γι' αυτά. Αυτό για το οποίο έχει διατυπωθεί κατηγορία και θέλω να απαντήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι ποιος παραποίησε και ποιος έδωσε τα παραποιημένα ηχητικά ντοκουμέντα σε μμε». Υποστήριξε ότι ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: «η χειραγώγηση της κοινής γνώμης». «Ποιος έβγαλε στη δημοσιότητα με παράνομη παρέμβαση σε ηχητικά αρχεία και με ηλεκτρονικά ίχνη που πρέπει να αποκαλυφθούν, ηχητικά ντοκουμέντα για να παραπληροφορήσει και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη; Και ποιον εξυπηρετούσε αυτή η παραποίηση πέραν από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη;», ρώτησε. Πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης από την επόμενη μέρα το πρωί μιλούσε για το ανθρώπινο λάθος».

«Το ερώτημα που πρέπει να απολογηθεί αύριο ο κ. Μητσοτάκης - και όχι μόνο ο κ. Καραμανλής σήμερα - είναι ποια συμφέροντα και ποιες δεσμεύσεις κρύβονται πίσω από το διπλό έγκλημα συγκάλυψης». «Το σχέδιο συγκάλυψης που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το τραγικό δυστύχημα, είναι σχέδιο του Μαξίμου και της Πειραιώς, της κυβέρνησης και της ΝΔ. Γιατί από τη Ν.Δ. τα κεντρικά της και το Μαξίμου έχουν εξυφανθεί οι υποκλοπές, η χρήση παράνομου λογισμικού μέχρι και η εξαγωγή του, οι απειλές στις ανεξάρτητες αρχές, οι απειλές στους κορυφαίους δικαστικούς, η παράνομη διαχείριση προσωπικών δεδομένων», ανέφερε.

Καταληκτικά, ο κ. Φάμελλος είπε ότι αυτά «αφορούν τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, γιατί μετά από το τραγικό δυστύχημα, όσα έχουν συμβεί είναι επιλογές του κ. Μητσοτάκη [...] Στον κ. Μητσοτάκη έχει κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, αυτός πρέπει να απολογηθεί αύριο».

Παράλληλα ωστόσο, «πρέπει να μας δώσει πολύ σύντομα για όλα αυτά απαντήσεις και η Δικαιοσύνη. Γιατί πέρα από τον έλεγχο του εγκλήματος καθαυτού, πρέπει να γίνει έλεγχος από την δικαιοσύνη και για το μπάζωμα και για την απώλεια πειστηρίων και για την παραποίηση ηχητικών ντοκουμέντων και για την διασπορά ψευδών ειδήσεων και αποπροσανατολισμό της κοινωνίας» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Νίκος Ανδρουλάκης: ''Ψεκασμένες θεωρίες ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα με τη πρόταση δυσπιστίας''

Με αυστηρή γλώσσα ο Νίκος Ανδρουλάκης περενέβη πρίν από λίγο στη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας και απέρριψε ως «ψεκασμένες θεωρίες» τους ισχυρισμούς κυβερνητικών παραγόντων και βουλευτών της ΝΔ ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής εξυπηρετεί με την πρότασή του διαπλεκόμενα συμφέροντα. «Η παράταξή σας είναι σιαμαία με την εγχώρια ολιγαρχία. Πήραμε τη πρωτοβουλία γιατί οι Έλληνες θέλουν να μάθουν την αλήθεια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Πρόσθεσε πώς «από χθες το βράδυ αναμασούν αυτούς τους ισχυρισμούς χωρίς να δίνουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα». Υποστήριξε ότι τα κίνητρα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είναι αξιακά κι όχι καθεστωτικά όπως της ΝΔ.

Καταφέρθηκε εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, υποστηρίζοντας πώς άλλα είπε το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη κι άλλα στην ομιλία του στη Βουλή αργά το μεσημέρι.

«Αφήστε τη γλώσσα Βελόπουλου κι απαντήστε σε τρία καθαρά ερωτήματα: Ποιός πήρε το υλικό, ποιός το χάλκευσε και ποιός το διοχέτευσε, από τις πρώτες ώρες στο Πρώτο Θέμα;», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναρωτήθηκε άν ήταν το μακρύ χέρι του Μαξίμου και τόνισε: «Μπορείτε να κοροϊδεύετε λίγους για καιρό αλλά δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε όλους για πάντα».

Γιώργος Γεραπετρίτης: ''Δεν μπορεί να υπάρχουν λαϊκά δικαστήρια και τέτοιου είδους στοχοποίηση χωρίς στοιχεία''

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που καταλογίζετε στην Κυβέρνηση ότι έχουν παραποιηθεί; Που υπάρχει ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παραποίησης και της κυβερνητικής λειτουργίας. Από που προκύπτει ότι η Κυβέρνηση ήταν εκείνη που παραποίησε στοιχεία;» κάλεσε την Αντιπολίτευση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης να απαντήσει κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια επί της συζήτησης της Πρότασης Δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός ρώτησε ευθέως τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ «πόσες Εξεταστικές Επιτροπές επί των ημερών σας κάνατε για τα δικά σας πεπραγμένα; Στα 20 χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Καμία. Στα 5 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ: Μηδέν. Αντιθέτως, εμείς έχουμε κάνει από το 2019 μέχρι σήμερα, τρείς Εξεταστικές Επιτροπές και οι οποίες αφορούν τα πειραγμένα της δικής μας Κυβέρνησης». Υπενθύμισε ότι πρωτοβουλία αυτής της Κυβέρνησης της ΝΔ «ήταν που στην Αναθεώρηση του 2019 δόθηκε η δυνατότητα στην Αντιπολίτευση να συγκροτεί, έστω και μειοψηφικά, Εξεταστικές Επιτροπές». Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ, είπε ο υπουργός «έχει άλλη αντίληψη για άλλη αντίληψη για τον Κοινοβουλευτισμό και άλλη από εσάς για την Δημοκρατία. Εμείς δεν φοβόμαστε την κριτική».

Ο κ. Γεραπετρίτςη, είπε πως «στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στην μνήμη των νεκρών και στην θλίψη των οικογενειών και των οικείων τους» και πρόσθεσε ότι «θα κριθούν όλοι και θα κριθούμε όλοι για το τι έχουμε πράξει. Δεν μπορεί όμως να υπάρχουν λαϊκά δικαστήρια και δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους στοχοποίηση χωρίς στοιχεία»

Με την ιδιότητα και την γνώση που απέκτησε ως πρώην υπουργός Μεταφορών και Δικτύων που ανέλαβε μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε διεξοδικά στην διαχρονική πορεία υλοποίησης της Σύμβασης 717 που υπογράφηκε αρχικά το 2014 και μέσα σε δύο έτη θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Το 2016, όμως είπε, το ποσοστό υλοποίησης είχε φτάσει σε ένα ποσοστό μικρότερο του 18% και ουσιαστικά η Σύμβαση αυτή διακόπηκε, καθώς διαπιστώθηκε πως η κατάτμηση σε δύο πεδία (Βόρειο και Νότιο) δημιουργούσε ασυμβατότητες και δεν ήταν αδύνατον να είναι λειτουργικά μεταξύ τους τα συστήματα. Μέχρι το τέλος της θητείας της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το 2019, είπε ο υπουργός « δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόοδο των εργασιών και συνεπώς λιγότερο του 20% του έργου ήταν λειτουργικό». Η Κυβέρνησης της ΝΔ, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης πήρε την πρωτοβουλία να επιταχύνει τις διαδικασίες, κάτι που δεν ήταν εύκολο, διότι πρώτα έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση με την αρμόδια ΕΕ , να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το ΤΕΕ. Η πραγματικότητα, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης «είναι ότι η Σύμβαση αυτή, ολοκληρώνεται δυστυχώς τραγικά με καθυστέρηση, των περασμένο Σεπτέμβριο και αφού υπήρξε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών»

Ο υπουργός, υποστήριξε ότι για να συμβεί αυτό το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα «συνέβησαν μια σειρά από σφάλματα». Δεν υπήρξε η αυτόματη χάραξη της γραμμής παρ' όλο που ο ίδιος σταθμάρχης είχε προβεί σε άλλες προηγούμενες χαράξεις. Αποδείχθηκε ότι το σύστημα αυτόματης χάραξης λειτουργούσε και πριν και μετά το δυστύχημα. Τα κλειδιά δρομολογήθηκαν προς την αντίθετη μερία με συνέπεια η αμαξοστοιχία να βρεθεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Η τοπική τηλεδιοίκηση, ο πίνακας ελέγχου που ήταν σε απόλυτη λειτουργία όπως έχει διαπιστωθεί έδειχνε την λάθος πορεία των δύο τρένων και ο σταθμάρχης θα μπορούσε επί 5,5 χιλιόμετρα να δει ότι τα τρένα είχαν πορεία μετωπικής σύγκρουσης. «Σημειώθηκαν», είπε ο υπουργός, «μια σειρά από σφάλματα που οδήγησαν σε απανωτές παραβιάσεις του πρωτόκολλου ασφαλείας που έχει πολλαπλές δικλείδες και έπρεπε όλες να παραβιαστούν για να σημειωθεί αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που έγινε εκείνη την τραγική ημέρα».

Ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε πως από πλευράς της Πολιτείας, μετά το δυστύχημα, υπήρξε «μια συντονισμένη και πολύπλευρη προσπάθεια για την διερεύνηση των αιτίων. Πέρα της δικαστικής διερεύνησης του ατυχήματος που η Δικαιοσύνη έδρασε ταχύτητα. Δημιουργήθηκε μια Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και μέσα σε χρόνο ρεκόρ, 45 ημερών, υπήρξε ένα πολυσέλιδο πόρισμα που απέδιδε τις ευθύνες που αναλογούσε σε όλα τα Κεφάλαια. Επίσης με δική μου πρωτοβουλία και επίσκεψή μου στην ΕΕ, αρμόδια Επίτροπος διέταξε να έχουμε ένα αμερόληπτο πόρισμα εκ μέρους και της ΕΕ που δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «όλα αυτά δεν κατατείνουν, και δεν θα μπορούσαν να κατατείνουν, σε οποιαδήποτε επιχείρηση συγκάλυψης. Αντιθέτως, η Κυβέρνηση επιχείρησε να έχει μια πλήρη διαφάνεια γιατί μόνο με αυτήν θα μπορούσε να επέλθει η κάθαρση σε ένα τόσο τραγικό συμβάν».

Ο κ. Γεραπετρίτης, παρατήρησε πως στην Πρόταση Δυσπιστίας που έχει κατατεθεί και αναφέρεται στο δυστύχημα των Τεμπών « υπάρχουν πολλές πραγματικές και νομικές πλημμέλειες». Αναρωτήθηκε από ποιον συστήθηκε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων; Δεν ήταν από εμάς που συγκροτήθηκε και μάλιστα με επιστήμονες που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητά τους και την γνώση τους «στο πλαίσιο της ωφελούμενης αυτοδιόρθωσης και του αυτοελέγχου, που οφείλει να κάνει η κάθε Κυβέρνηση;». Επισήμανε ότι παραπλανητικά έχει αναγραφεί στην Πρόταση Δυσπιστίας που κατέθεσαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι « η Κυβέρνηση αγνόησε πλήρως το πόρισμα της τριμελούς Επιτροπής που συνέστησε ότι το τραγικό δυστύχημα θα είχε με βεβαιότητας θα είχε αποτρέπει εάν υπήρχε η οποιαδήποτε ολοκλήρωση της Σύμβασης 717» λέγοντας ότι «αυτό, δεν υπάρχει πουθενά μέσα στο κείμενο του πορίσματος της Επιτροπής, αντιθέτως, εγώ διαβάζω πολλά πράγματα που είναι χρήσιμα και μας βοηθούν για το μέλλον, αλλά δεν λένε αυτό που γράφετε»!

Ο υπουργός, επισήμανε στους βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι «όλες οι παρατάσεις που δόθηκαν διαχρονικά στην υλοποίηση της Σύμβασης 717 δόθηκαν με την έγκριση της ΕΕ και δεν ήταν μονομερείς εθνικές αποφάσεις»

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε σχολιάζοντας την αναγγελία κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας με το δημοσίευμα του ΒΗΜΑΤΟΣ λέγοντας ότι «αντιλαμβάνομαι ότι πάντοτε, όταν υπάρχει μια ζέση πολιτική για να στραφεί η Αντιπολίτευση κατά της Κυβέρνηση θα υπάρξει πολύ δουλειά» και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους βουλευτές της Αντιπολίτευσης που συνυπογράφουν την Πρόταση Δυσπιστίας, «αλήθεια, διαβάσατε την Πρότασή σας πριν την υπογράψετε; Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είναι η πολιτική σας παρακαταθήκη αυτό που γράφετε ότι "φαίνεται πως ο σταθμάρχης είχε υποδείξει λάθος πορεία στο μοιραίο τρένο", αλήθεια "φαίνεται;", διερωτήθηκε ο υπουργός.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, με παρέμβασή του ανέφερε στον υπουργό ότι «υπήρχε απελπιστικά μειωμένος αριθμός εργαζομένων, άρα πολύ εύκολο το ανθρώπινο λάθος. Κανένα από τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσε, μόνο ο τοπικός πίνακας χειρισμός και αυτό για ενάμιση χιλιόμετρο γιατί είχαν καεί κάποια λαμπάκια και τρίτον, κανένας δεν μπορούσε να ελέγξει τι μεταφέρει μια εμπορική αμαξοστοιχία. Υπήρχε ένα εκρηκτικό μείγμα από σειρά παραγόντων, άρα γιατί μιλάμε μόνο για ανθρώπινο λάθος» Χαρακτήρισε «διάτρητη την Σύμβαση 717, που δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, όπως και πολλά έργα της ΕΡΓΟΣΕ για τα οποία έχει πιεστεί από τα λόμπι της ΕΕ»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος έθεσε στον υπουργό όπως είπε «τρία δεδομένα και δύο ερωτήματα». Τα δεδομένα, είναι: ο κ. Καραμανλής γιατί έλεγε σε βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι ήταν ντροπή να θέτουν θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας. Γιατί δεν κλήθηκαν στην Εξεταστική ο κ. Γενιδούνιας και ο κ. Τσαλίδης που είχαν ενημερώσει τον υπουργό για αυτούς τους κινδύνους ασφάλειας που υπήρχαν. Εσείς, γιατί πήρατε αμέσως μέτρα το δυστύχημα και όχι ο κ. Καραμανλής» και έθεσε τα ερωτήματα «Δεν θα έπρεπε να είχαν κληθεί στην Επιτροπή οι κ.κ. Γενιδούνιας και Τσαλίδης; Με αυτά που ξέρουμε σήμερα πόσα από αυτά που ξέρουμε σήμερα θα έπρεπε να είχε κάνει ο κ. Καραμανλής για να μην γίνει το δυστύχημα;»

Ο υπουργός, απάντησε στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ότι η μείωση του προσωπικού συντελέστηκε κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2010- 2019. Επί κυβέρνησης της ΝΔ υπήρξαν συνολικά 417 νέες θέσεις, όταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μηδέν. Τα προβλεπόμενα και υπάρχοντα συστήματα αυτόματης χάραξης λειτουργούσαν και αυτό καταγράφεται στην Έκθεση της Επιτροπής, αντιθέτως «πείτε μου την σελίδα που το αναγράφει. Με τα συστήματα αυτά που υπήρχαν λειτούργησε ο σιδηρόδρομος επί 50 χρόνια, χωρίς να έχουν υπάρξει τέτοιες τραγωδία. Πρέπει σαφώς να τα ενισχύσουμε και έχει ενισχύθηκαν πάρα πολύ τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, ο φωτισμός , η επικοινωνία εντός των σηράγγων και βέβαια ολοκληρώθηκε η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση πριν έρθει η καταστροφή του Daniel που τώρα και εκεί αποκαθίστανται οι ζημιές».

Απέρριψε ότι κανείς δεν ελέγχει τι μεταφέρουν τα τρένα, υπάρχουν όλες οι επαρκείς έλεγχοι και είναι άλλο εάν έχουμε επίορκους, που ο έλεγχός τους είναι αρμοδιότητας της δικαιοσύνης. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «θα κριθούν όλοι και θα κριθούμε όλοι για το τι έχουμε πράξει. Δεν μπορεί να υπάρχουν όμως λαϊκά δικαστήρια και δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους στοχοποίηση χωρίς στοιχεία».

Πέτρος Κόκκαλης: ''Η κατάργηση του Άρθρου 86 καθίσταται από σήμερα η πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα και την πολιτική μας δράση''

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ζητάει την αναθεώρηση του Άρθρου 86 του Συντάγματος και δεσμεύεται πως θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για την κατάργησή του, καθιστώντας το όρο για κάθε συνεργασία - πολιτική, ή κυβερνητική. Για εμάς, η κατάργηση του Άρθρου 86 καθίσταται από σήμερα η πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα και την πολιτική μας δράση», τόνισε ο γραμματέας και ευρωβουλευτής των Πρασίνων Πέτρος Κόκκαλης στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε με θέμα «ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ: Η Δικαιοσύνη ξεκινάει από ψηλά», πλαισιωμένος από τους συνταγματολόγους Ξενοφώντα Κοντιάδη και Γιώργο Σωτηρέλη. Το έναυσμα για την εκκίνηση του εν λόγω προαναθεωρητικού διαλόγου, καθώς σε περίπου οκτώ μήνες είναι δυνατή η αναθεώρηση έδωσε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και η συγκέντρωση περίπου 1, 5 εκατομμυρίου υπογραφών από τους συγγενείς των θυμάτων.

Σε μια αναδρομή της εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, είπε ότι «η επί της αρχής ορθή πρόβλεψη» της ασυλίας πολιτικών για την πολιτική τους δράση, «κακοποιήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες», με αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν βεβαιότητα για «την απουσία δικαίου», όποτε εμπλέκεται πολιτικός. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, ο μέσος πολίτης βιώνει καθημερινά απουσία δικαίου όπως τις αγωγές τύπου SLAPP για όποιον τολμήσει να κινηθεί εναντίον ισχυρών.

«Σήμερα για τα Τέμπη, 77% των πολιτών πιστεύουν πως υπάρχει συγκάλυψη και 88% θεωρεί ότι εδώ και 12 μήνες δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος στην απόδοση ευθυνών».

Σε μια ειδική αναφορά στο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, είπε ότι «έκανε μια αποκάλυψη που τεκμηρίωνε μια ακόμη πτυχή της μηχανής συγκάλυψης από την κυβέρνηση λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα», υπογραμμίζοντας ότι «ορθά τέθηκε η πρόταση δυσπιστίας».

«Οσα γίνονται όπως η εξεταστική επιτροπή, η μη έκκληση από την πλειοψηφία της προανακριτικής, η πρόταση μομφής θα είχαν αποφευχθεί καθώς και η δυσθυμία της κοινωνίας αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 του Συντάγματος», τόνισε ο Ξενοφών Κοντιάδης, Συνταγματολόγος, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Αν δεν χρειαζόταν δηλαδή η μεσολάβηση της Βουλής για να ξεκινήσει ποινική δίωξη.

Είναι πλέον επιτακτική η πλήρης κατάργηση της ανάμιξης της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργών, είπε ο Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ. Προσθέτοντας ότι πρέπει να προβλεφθεί η άσκηση ποινικής δίωξης να περιέλθει σε ένα συλλογικό δικαστικό σώμα με μείζονες εγγυήσεις (όπως, πχ, η Ολομέλεια των Εφετών της Αθήνας).

Για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων τόνισε ότι πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος, και να μη επιλέγει η εκτελεστική εξουσία την ηγεσία των δικαστών. Στο θέμα των υποκλοπών ήταν μέρος του προβλήματος, υπογράμμισε ενώ για τα Τέμπη επιφυλάχθηκε να απαντήσει λέγοντας «είναι νωρίς ακόμη».

Στην αναθεώρηση , πρόσθεσε επίσης ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία και για τις εξεταστικές επιτροπές και για παράδειγμα να ορίζεται μια επιτροπή από την ίδια την εξεταστική από προσωπικότητες κύρους, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν να κάνουν ένα πόρισμα αντί το κάθε κόμμα το δικό του.

Επίσης πρότεινε τη σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον έλεγχο της συνταγματικότητας και να αναλάβει την εκδίκαση υποθέσεων που παραπέμπονται οι υπουργοί.

Στην ερώτηση στο πλαίσιο της συζήτησης ακολούθησε, για ενδεχόμενη παραμπομπή των δύο υπουργών, οι συνταγματολόγοι απάντησαν ότι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση είναι η προανακριτική, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

Ως προς την πρόταση δυσπιστίας ο κ. Σωτηρέλης δεν απαξίωσε την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι «κατατίθεται όχι μόνον για να πέσει μια κυβέρνηση αλλά και για να ασκηθεί έντονος κοινοβουλευτικός έλεγχος».

Στο επιχείρημα ότι η συλλογή των υπογραφών είναι ένδειξη λαϊκισμού, απάντησε ότι οι υπογραφές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ενός προβλεπόμενου συνταγματικού θεσμού, της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας (με την αναθεώρηση του 2019) αν και δεν έχει ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι θα προσπαθήσουμε να εδραιώσουμε ένα κόμμα που θα ανήκει στην πανευρωπαϊκή πράσινη οικογένεια. Να υπάρχει ένας Ελληνας ευρωβουλευτής στην ευρωπαϊκή ομάδα και μέσα απ ‘αυτή τη δράση επιδιώκουμε συνεργασίες με προγραμματικό ορίζοντα και απέναντι στη μισαλλοδοξία και αυτούς που βρίσκονται δεξιά της δεξιάς, «δεδομένου ότι έχουμε γενετική αντιφασιστική προδιάθεση».

Ερωτηθείς για την παρουσία διεθνών παρατηρητών, στις επερχόμενες εκλογές, όπως ζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κόκκαλης απάντησε ότι «η χώρα μας δεν έχει ανάγκη απ ‘αυτή τη διαδικασία»

Μπορεί κάποιος να κάνει κριτική στην ποιότητα της δημοκρατίας αλλά πρέπει να σέβεται την ίδια τη διαδικασία η οποία είναι επίσης μέρος του κράτους δικαίου και όχι να την ευτελίζει λέγοντας ότι «όλοι ίδιοι είναι» και ότι πρόκειται για «σόου», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ομιλητές υπερασπίστηκαν την ύπαρξη του αδιάβλητου των εκλογών, μια κατάκτηση της μεταπολίτευσης, για να προσθέσει ο γραμματέας του ΚΟΣΜΟΥ ότι πρώτη φορά μετά τη χούντα επικριθήκαμε από την Ευρώπη για το κράτος δικαίου και δεν πρέπει να έχουμε άλλες τέτοιες πρωτιές.

Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η απάντηση του κ. Σωτηρέλη, ο οποίος είπε ότι ως προς το αδιάβλητο των εκλογών «δεν έχουν εγερθεί ούτε νομίζω ότι θα εγερθούν υπόνοιες». Αλλά για την επιστολική ψήφο, εξέφρασε επιφυλάξεις προσθέτοντας πάντως ότι «θα αρκούσε ένας διακομματικός έλεγχος των εκλογών και όχι ξένοι παρατηρητές».

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Απριλίου ο ΚΟΣΜΟΣ θα κάνει τις πρώτες ανακοινώσεις για τους υποψήφιους και το πρόγραμμά του, είπε ο γραμματέας του ΚΟΣΜΟΥ σε ερώτηση του ΑΠΕ, παραπέμποντας στο πρόγραμμα των ευρωπαίων πρασίνων όπως ψηφίστηκε στη Λυών και το οποίο όπως είπε «είναι κάτι που μας δεσμεύει».