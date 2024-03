Κοινωνία

Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Μαρτυρία - σοκ της μητέρας ενός θύματος αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού που είχε πέσει θύμα του κυκλώματος μαστροπείας. Πώς στρατολογούν τα θύματα και πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Την απόγνωσή της εκφράζει, μιλώντας αποκλειστικά στον Αντέννα, η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, που ήταν ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος μαστροπείας στον Κολωνό. Όπως καταγγέλλει, οι δράστες έδιναν στα παιδιά ναρκωτικά για να τα ελέγχουν και τώρα, ακόμα και όσοι έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους στην υπόθεση, αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η μητέρα λέει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινωπόρου «Η ζωή μας είναι μια κόλαση, όλο αυτό το διάστημα για να σώσουμε τα παιδιά μας»

«Εξοργίζομαι όταν ακούω ανθρώπους, που έχουν πάει με παιδιά, να βγαίνουν και να λένε ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Είναι απαράδεκτο»

«Δεν παν να λένε ότι θέλουνε. Τα παιδιά μας ήταν στα δίκτυα τους, τα βάλανε όλο και περισσότερο μέσα σ ’αυτό το κύκλωμα» Η μητέρα αυτή, ενός από τα ανήλικα θύματα του κυκλώματος μαστροπείας που εξιχνιάστηκε στον Κολωνό, δεν μπορεί να κρατήσει την οργή της. Μετά από μήνες αγώνα προκειμένου να μαζέψει στοιχεία για να ξεμπλέξει την κόρη της από τα δίκτυα του κυκλώματος, σήμερα βλέπει 5 από τους 6 που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα να αφήνονται ελεύθεροι. «- Στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Μετά δεν το καταλαβαίνεις ότι το παιδί αυτό είναι μικρό; Που λες και ψέματα, γιατί υπάρχουν μηνύματα που το αποδεικνύουν ότι ξέρεις πόσο χρονών είναι.

- Δημοσιογράφος: Τι μηνύματα είναι αυτά;

- Αυτά τα μηνύματα λένε ότι ξέρει την ηλικία των κοριτσιών, ότι δεν φοβάται ότι θα του κάνει κανένας τίποτα.»



Τόσο εκείνη, όσο και άλλοι γονείς συνολικά 7 οικογενειών, πάλευαν για μήνες ώστε αρχικά να αποτραβήξουν τα παιδιά τους από τα δίχτυα του κυκλώματος και αργότερα να μαζέψουν στοιχεία ώστε να ζητήσουν βοήθεια από τις επίσημες αρχές. Έφτασαν να παρακολουθούν τα παιδιά σε κλαμπ και νυχτερινά μαγαζιά. Η συγκεκριμένη μητέρα από τον Απρίλιο του 2023 είχε κάνει μηνύσεις σε βάρος της 25χρονης που κατηγορείται ως μαστροπός, για αρπαγή της ανήλικης κόρης της και σεξουαλική του εκμετάλλευση, αλλά για μήνες κυκλοφορούσε ελεύθερη.



«Έχουμε κάνει τα πάντα. Εμείς κάναμε τους αστυνομικούς, κάναμε τους ντεντεκτιβς , εμείς δώσαμε τα στοιχεία στις αρχές για να βρουν αυτά τα πράγματα. Και πάλι έξω ήτανε. Ο αγώνας που κάναμε όλο αυτό το διάστημα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε κανέναν να μην τύχει. Γιατί και εμείς, πριν βγούμε σε αυτήν την πλευρά, λέγαμε «καλά, αυτά τα παιδιά δεν έχουν γονείς; Μόνα τους είναι;» Και όμως, είναι μόνα τους, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές σε αυτήν την πολιτεία, να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά που είναι στους δρόμους. Οπότε περάσαμε και εμείς στην απέναντι όχθη»



Δημοσιογραφος: Το δικό σας το κορίτσι, τι σας έλεγε;

- Στην αρχή [η 25χρονη] δίνει λεφτά, δεν τις πιέζει στην αρχή, αλλά πως θα κάνεις ένα παιδί, το οποίο βλέπουμε ότι δελεάζεται από το χρήμα και την χλιδάτη ζωή ; Οπότε του δίνουμε να κάνει και κάποια χρήση ουσιών. Έτσι το παιδί εθίζεται. Να, εδώ έρχεται η «ανταλλαγή» λοιπόν.



Η 25χρονη, που φέρεται να ήταν αυτή που εντόπιζε και στρατολογούσε τις ανήλικες, και στη συνέχεια κανόνιζε ραντεβού με πελάτες, ήταν η μόνη που κρίθηκε προφυλακιστέα, ενώ οι διωκτικές Αρχές πάντως, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να υπάρχουν κι άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.