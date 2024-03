Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας - Καραμανλής: Δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία

Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης.

«Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Καμία βουλευτική ασυλία δεν έχω για τα Τέμπη» τόνισε ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Κώστας Καραμανλής, κατά την παρέμβαση του στη συζήτηση της Πρόταση Δυσπιστίας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Ο κ. Καραμανλής, υπενθύμισε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι «ήμουν εγώ ο ίδιος που από τον Οκτώβριο είχα ζητήσει, από όσους με κατηγορούν, να καταθέσουν πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη, δηλαδή να συντάξουν συγκεκριμένο κατηγορητήριο και να έρθουν εδώ να δούμε εάν και ποια βάση έχουν. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θεσμικά, εδώ στην Βουλή, όχι στα λαϊκά δικαστήρια της τηλεόρασης και των social media»

Ο κ. Καραμανλής απέρριψε τον ισχυρισμό της Αντιπολίτευσης ότι δήθεν ήθελε την έδρα για να έχει βουλευτική ασυλία λέγοντας «ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει», σημειώνοντας ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι «το θέμα των Τεμπών υπάγεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Κι εκεί η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Και είτε είμαι βουλευτής σήμερα, είτε δεν ήμουν, τίποτα απολύτως δεν θα άλλαζε. Το ξέρετε, αλλά επιλέγετε να λέτε ψέματα».

Σε προσωπικό τόνο, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι «σε όλη μου τη διαδρομή άσκησα πάντα τα καθήκοντά μου με ευσυνειδησία, εντιμότητα και ηθική. Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε και να φοβηθώ. Στέκομαι εδώ και σας κοιτώ στα μάτια. Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη αυτών που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Όποιος έχει πραγματικές κατηγορίες για εμένα με αποδείξεις, ας σταματήσει να κραυγάζει και ας τις φέρει. Είμαι εδώ. Θα είμαστε εδώ»

Καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι έριξε λάσπη στο πρόσωπό του και κατά των πολιτών των Σερρών παρ΄ όλο που παριστάνουν τους δημοκράτες» συμπληρώνατε ότι «πρώτα μου είπαν ότι δεν είχα δικαίωμα να κατέβω στο λαό, στους πολίτες. Μετά επιτέθηκαν στον τόπο μου, τις Σέρρες, μία ολόκληρη ιστορική περιφέρεια. Εκβίασαν ηθικά και κατηγόρησαν τους συμπολίτες μου. Έφτασε πρώην πρωθυπουργός, να κατέβει υποψήφιος στις Σέρρες. Κι όταν οι πολίτες σε συνθήκες ακραίας πόλωσης με τίμησαν με την ψήφο τους, έριξαν λάσπη στο εκλογικό σώμα. Προφανώς, γιατί ο αρχηγός τους δεν εξελέγη και έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει και την έδρα του στις Σέρρες", είπε ο πρώην υπουργός

Απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι "Στόχος σας δεν είμαι εγώ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας" προσθέτοντας ότι "στις εκλογές του 2023 μιλούσατε για «κάστρα», σήμερα για «τζάκια». Προφανώς, το αντιλαμβάνεστε ως το αντιπολιτευτικό σας παράσημο, ικανό να σας οδηγήσει στην νομή της εξουσίας».

Υπογράμμισε ότι η ΝΔ "50 χρόνια μετά την ίδρυση της παράταξής μας, που ισχυροποίησε την Δημοκρατία, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγγυάται διαχρονικά τη σταθερότητα, δεν θα παραδώσουμε την χώρα μας στους θυρωρούς των συμφερόντων."

Κατήγγειλε την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, ενώ επισήμανε ότι με την πρόταση δυσπιστίας τα κόμματα της αντιπολίτευσης "έφτασαν στο απροκάλυπτο αποκορύφωμα του κυνισμού, της πολιτικής εργαλειοποίησης» λέγοντας ότι «οι μάσκες έπεσαν».

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και για τη σύμβαση 717, λέγοντας ότι «η Αντιπολίτευση με κατηγορεί γιατί η σύμβαση ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023 κι όχι νωρίτερα. Ταυτοχρόνως, η Αντιπολίτευση υιοθετεί και το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η οποία τι λέει; Ότι η σύμβαση θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί και να ξαναγίνει από την αρχή. Κάτι που αν το έκανα, δεν θα είχαμε, όχι μόνο ολοκληρωμένο έργο, αλλά ούτε καν σύμβαση. Ούτε το Φεβρουάριο του 23, ούτε τον Σεπτέμβριο του 23." Και διερωτήθηκε "Αποφασίστε: για τι πράγμα φταίω; Που ολοκληρώθηκε ή που δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση; Και για τα δυο δεν μπορεί να φταίω." Υπενθύμισε ότι η σύμβαση 717 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016, αλλά ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023, αφού η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να ξεκολλήσει το έργο. "Αν κάποιοι καθυστέρησαν, είναι όσοι είχαν την ευθύνη το 2016, το 2017, το 2018. Γιατί αν μπορούσε και αν έπρεπε να διακοπεί η σύμβαση, ήταν έως τότε. Όμως ούτε την τελείωσαν, ούτε τη σταμάτησαν. Κι επιπλέον, ενέπλεξαν το ελληνικό δημόσιο ως υπαίτιο των καθυστερήσεων και προχώρησαν και σε συμπληρωματική σύμβαση, εγκεκριμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο", τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: "Κι έτσι αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διέκοπτε την 717, το ελληνικό Δημόσιο θα επέστρεφε χρήματα και στην Ευρώπη και στους εργολάβους." Ο κ. Καραμανλής εξήγησε πως όταν έφτασε στα χέρια του η σύμβαση όφειλε να την ολοκληρώσει και να δώσει την παράταση, διαφορετικά το Δημόσιο θα έχανε εκατομμύρια και - το κυριότερο - κανένα έργο δεν θα υπήρχε σήμερα».

Ο κ,. Καραμανλής απάντησε όμως και στην κατηγορία της Αντιπολίτευσης ότι δήθεν η Κυβέρνηση έχει επινοήσει κάποια θεωρία του ανθρώπινου λάθους, λέγοντας ότι «επτά φορές παραβιάστηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας» Σημειώθηκαν είπε «πολλά τα μοιραία λάθη, όχι ένα δυστυχώς. Και αυτό δεν είναι θεωρία, αλλά πέραν των άλλων βασίζεται και σε ομολογία. Δεν είναι θεωρία, ότι τη μοιραία νύχτα υπήρξε ακολουθία, συσσώρευση λαθών. Επτά φορές παραβιάστηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Αυτός που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως το «Ευαγγέλιο» για το σιδηρόδρομο. Η κατ' εξακολούθηση παραβίαση του κανονισμού, μετά βεβαιότητας προκάλεσε την τραγωδία»,

Ο κ. Καραμανλής είπε ότι «νομίζετε ότι δεν θα έδινα τα πάντα, για να ζουν ακόμα αυτοί οι 57 άνθρωποι;, «Κατηγορείτε κι εμένα για συγκάλυψη, ενώ παραιτήθηκα αμέσως κι ένας λόγος ήταν να μην μείνει καμία σκιά στη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που είναι εξ' ορισμού αντικειμενική», είπε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Και πρόσθεσε « σας μιλάω μέσα από την ψυχή μου ως άνθρωπος και ως πατέρας». Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή, τόσο ο ίδιος, όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. “Εμείς δεν παίξαμε πολιτικό θέατρο, όπως έκαναν άλλοι στην τραγωδία στο Μάτι”, υπογράμμισε.

Δήλωσε επίσης ότι: “Σίγουρα δεν είμαι σαν τους πολιτικούς που μετά από μία εθνική τραγωδία έλεγαν ότι όσο κι αν ψάχνουν δεν βρίσκουν κάτι να έκαναν λάθος.Γι’ αυτό και με πονάει περισσότερο ότι δεν καταφέραμε να ξεριζώσουμε αυτή τη νοοτροπία της ανευθυνότητας, που οδήγησε σε τόσα λάθη ή παραλείψεις εκείνη τη μέρα.”