Μιχάλης Χαραλαμπίδης: Έφυγε από τη ζωή ο “Ιταλός”

Ποιος ήταν ο ''Ιταλός'' που άφησε την τελευταία του πνοή. Η ζωή και το έργο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

Ο γνωστός ως «Ιταλός», μέλος του ΠΑΚ επί χούντας και ο άνθρωπος που συνέγραψε μαζί με άλλους την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε την 3η Σεπτέμβρη του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου, άφησε την τελευταία του πνοή, μόνος του, στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης είχε γεννηθεί στην Αλεξανδρούπολη το 1951. Σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες με μεταπτυχιακό στην Κοινωνιολογία.

Διωκόμενος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας διέφυγε στην Ιταλία ενώ ήταν μέλος του ΠΑΚ. Μετά την πτώση της δικτατορίας συμμετείχε στην επταμελή ομάδα που συνέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Μόναχο τον Αύγουστο του 1974, ενώ διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1977.

Λόγω σοβαρών πολιτικών διαφωνιών αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ το 1999 και ιδρύει τον κομματικό σχηματισμό «Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση», με την οποία μετείχε στις βουλευτικές εκλογές του 2000 (32.068 ψήφοι, ποσοστό 0,47%).

Το 1988 στην εισήγησή του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Ποντιακό Συνέδριο είχε προτείνει τη δημιουργία μιας πόλης στα παράλια της Θράκης με την ονομασία Ρωμανία και να προστεθεί στο όνομα Θράκη και το όνομα Ρωμανία, έτσι ώστε η περιφέρεια να ονομάζεται Θράκη – Ρωμανία. Το 1997, 204 βουλευτές κατέθεσαν πρόταση στο κοινοβούλιο για τη δημιουργία της, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το 1994, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρότασή του για την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών και μέλος της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών.

Το 1999 ίδρυσε το κόμμα Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση Πήρε μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2000, πετυχαίνοντας ποσοστό 0,47%, με 32.068 ψήφους και στις ευρωεκλογές του 2004, πετυχαίνοντας ποσοστό 0,73%, με 44.541 ψήφους

Το 2010 έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στο Διαδίκτυο βιντεοσκοπημένο απόσπασμα από την ομιλία του το 1996 στο 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου αναφερόταν στην πιθανότητα έλευσης οικονομικής κρίσης στη χώρα στο τέλος του τότε ιστορικού κύκλου που ο ίδιος τοποθετούσε «το 2004 ή το 2010».