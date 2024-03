Κοινωνία

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων

Τι λένε πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ποια η σχέση της παραίτησης με την τραγωδία των Τεμπών.

Πηγες του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων αναφερουν: Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., κ. Αθανάσιος Μπίνης, υπέβαλλε την παραίτησή του, στις 19 Μαρτίου 2024, για προσωπικούς λόγους.

Για όσους βιάζονται να το συνδέσουν με την τραγωδία των Τεμπών, διευκρινίζεται ότι επικεφαλής αυτής της διερεύνησης είναι, εκ του νόμου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του φορέα, με ειδίκευση στα σιδηροδρομικά ζητήματα.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.1 του ν. 5014/2023 περί σύστασης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., στις περιπτώσεις διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί νέος Πρόεδρος στον Φορέα, ο οποίος, εκ του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχει εμπειρία στα αεροπορικά ζητήματα, καθώς όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, ο Πρόεδρος πρέπει να διαθέτει επιστημονική γνώση και εμπειρία στον αεροπορικό τομέα και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, επιστημονική γνώση και εμπειρία στον σιδηροδρομικό τομέα.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του ίδιου νόμου, ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έναντι κάθε άλλης Αρχής ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του αεροπορικού τομέα. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του σιδηροδρομικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, αρμόδιο όργανο του Οργανισμού (απαρτίζεται από τρεις διερευνητές) ασχολείται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, διεξάγοντας έρευνα - ανεξάρτητη από τη δικαστική – η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων ασφάλειας του σιδηροδρόμου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει γίνει σειρά ενεργειών για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων από τη Δικαιοσύνη και το σύνολο των εμπλεκόμενων σιδηροδρομικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (PAΣ).

Επίσης, αναπτύχθηκε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), μετά από σχετικό αίτημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, με σκοπό τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων στη διερεύνηση του δυστυχήματος.