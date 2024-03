Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 28 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ηρωδίωνος, αποστόλου καί μάρτυρος, επισκόπου νέων Πατρών

Οσίου Ιλαρίωνος του νέου, ηγουμένου μονής της Πελεκητής (†754)