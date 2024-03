Σλοβακία - Επίθεση αρκούδας: 31χρονη σκοτώθηκε τρέχοντας για να… σωθεί!

Κόσμος

Πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από το άγριο ζώο, πριν θανατωθεί από τις Αρχές, αν και βουλευτής υποστηρίζει ότι οι αρμόδιοι σκότωσαν… λάθος ζώο.

Τη θανάτωση της αρκούδας που τραυμάτισε πέντε ανθρώπους πριν από δέκα ημέρες σε τουριστική πόλη της Σλοβακίας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας, βάζοντας τέλος στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που είχε κηρυχθεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

«Η αρκούδα που τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στο Λιπτόφσκι Μικουλάς πυροβολήθηκε χθες (Τρίτη)» και σκοτώθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Τομάς Ταράμπα, υπογραμμίζοντας ότι προηγήθηκε βιομετρική ταυτοποίηση με χρήση drone. Ωστόσο, βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι αρχές σκότωσαν λάθος ζώο.

Ένα 48ωρο πριν από την επίθεση που είχε προκαλέσει τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, μια Λευκορωσίδα σκοτώθηκε στην ίδια περιοχή. Στην προσπάθειά της να γλιτώσει από αρκούδα που την κατεδίωκε, η 31χρονη έπεσε σε χαράδρα.

Οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Πέρυσι καταγράφηκαν 20 περιστατικά έναντι μόλις οκτώ το 2021, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος της Σλοβακίας.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπούν επιθέσεις αρκούδων σε αστικές περιοχές, την Τετάρτη εγκρίθηκε νομοσχέδιο που προβλέπει την καθιέρωση περιμέτρου ασφαλείας 500 μέτρων. Όποια αρκούδα εντοπίζεται εντός αυτής της ζώνης θα πυροβολείται, διευκρίνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβακίας.

Σύμφωνα με ειδικούς, υπολογίζεται ότι στη Σλοβακία ζούσαν πέρυσι 1.275 αρκούδες.

