Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφατικές οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

«Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ζωή μου, στα τόσα χρόνια μου στην τηλεόραση, που δεν ξέρω τι να πω», ανέφερε την Πέμπτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Έχουμε μια όψη με την Αφροδίτη που δημιουργεί έρωτες και οικονομικά κάνει μια απίθανή όψη με τον Ουρανό που φέρνει το απρόσμενο, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι: ένα λαχείο, ένας έρωτας απρόσμενος, κάτι πολύ ωραίο…», ανέφερε η αστρολόγος.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «από την άλλη ο Άρης «χώθηκε» στους Ιχθύες και δείχνει ότι γίνονται ύπουλες και παραπλανητικές κινήσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

