Τουρκία - ΝΑΤΟ: “Η μεγαλύτερη πρόκληση στη Μαύρη Θάλασσα τα τελευταία 70 χρόνια”

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα στο λιμάνι της Constanta της Ρουμανίας. Τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία.

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα στο λιμάνι της Constanta της Ρουμανίας. Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία Cem Gurdeniz εφιστώντας την προσοχή επισήμανε ότι αυτό το βήμα θα αποσταθεροποιήσει τη Μαύρη Θάλασσα και τόνισε ότι η Τουρκία θα πρέπει να διατηρήσει την ουδετερότητά της και να προειδοποιήσει τη Ρουμανία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μπορεί να εισέλθει στη Μαύρη Θάλασσα λόγω της Συνθήκης του Μοντρέ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον εκσυγχρονισμό της αεροπορικής βάσης στην περιοχή της Constanta της Ρουμανίας και στο έργο της στρατιωτικής πόλης που θα φιλοξενήσει 10 χιλιάδες στρατιώτες.

Στην αξιολόγηση που έκανε το ρωσικό Yπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα σχέδια του ΝΑΤΟ, αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες που διεξάγει το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποσκοπούν σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία.

"Περικυκλώνεται'' και η Τουρκία

Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία Cem Gurdeniz, αξιολογώντας στο Sputnik τις κινήσεις του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε τα εξής :

"Η Μαύρη Θάλασσα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 70 ετών. Το ΝΑΤΟ και η Δύση, οι οποίες ηττήθηκαν στο πεδίο μάχης μετά από δύο χρόνια στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, που ξεκίνησε το 2022 λόγω της επέκτασης του ΝΑΤΟ που επέβαλαν οι ΗΠΑ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν την ενέργεια της Ρωσίας δημιουργώντας νέες περιοχές κρίσεων με στόχο να κάνουν την Ρωσία να μπει όσο πιο αδύναμη γίνεται στη μεγάλη σύγκρουση που θα δημιουργηθεί με την Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η κατασκευή της μεγαλύτερης νατοϊκής βάσης στην Ευρώπη, η οποία θα κοστίσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στη Ρουμανία.''

Οι Αμερικανοί και Βρετανοί εντολοδόχοι στη χώρα μας είναι πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη.

Κάποιοι άλλοι, παρά τον κατεξοχήν αμερικανικό χαρακτήρα των βάσεων του Incirlik και του Kurecik, είναι λυπημένοι σε βαθμό που να λένε "γιατί χάσαμε αυτή την ευκαιρία, μακάρι να είχαμε δημιουργήσει εμείς αυτή τη βάση αντί της Ρουμανίας".

Η επέκταση της βάσης "Mihail Kogalniceanu" κοντά στο Βουκουρέστι, γνωστή και ως αεροπορική βάση, αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία της αμερικανικής γεωπολιτικής. Θα ήταν αφελές να σκεφτεί κανείς ότι η βάση στη Ρουμανία θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τον περιορισμό της Ρωσίας. Αυτή η βάση θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία σε περίπτωση που υπάρξει προσέγγιση με τη Ρωσία ενάντια στα συμφέροντα των ΗΠΑ ή σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία ή αλλού. Εάν λάβουμε υπόψη την άμεση χερσαία σύνδεση αυτής της βάσης με τη βάση της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα και τον κίνδυνο μιας μελλοντικής στρατιωτικοποίησης του ποταμού Δούναβη, ο οποίος βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ παρά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, μπορούμε να πούμε ότι ενισχύεται η περικύκλωση της Τουρκίας τόσο από το βορρά όσο και από τη δύση".

