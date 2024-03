Πολιτική

Ευρωεκλογές: Ξανά υποψήφιος ο Γεωργούλης

Η ανακοίνωση του ηθοποιού στα social media

Ο Αλέξης Γεωργούλης ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής στις επερχόμενες εκλογές.

«Σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη συμπόρευσή μου με το Πράσινο Κίνημα για τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ηθοποιός.

«Πριν από πέντε χρόνια, με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη και την στήριξη σας και μου δόθηκε η ευκαιρία, ως Ευρωβουλευτή, να προωθήσω και να στηρίξω τον πολιτισμό, με όλα τα μέσα που μου δόθηκαν, όπως και είχα υποσχεθεί προεκλογικά.

Σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη συμπόρευσή μου με το Πράσινο Κίνημα για τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Είναι στιγμή να αναγνωρίσουμε τη σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και καινοτομίας και να δράσουμε αναλόγως. Και τώρα με τη συμπόρευσή μου με το πράσινο κίνημα πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και την εμπιστοσύνη, που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε», αναφέρει η ανακοίνωση του Αλέξη Γεωργούλη.

