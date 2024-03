Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η διάρκεια που θα έχουν τα έντοκα γραμμάτια που θα δημοπρατήσει ο ΟΔΔΗΧ.

-

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (13 εβδομάδων) του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 5 Ιουλίου 2024, πρόκειται να διενεργηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στην τελευταία δημοπρασία τρίμηνων εντόκων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,83%.

Με ανταγωνιστικές προσφορές η δημοπρασία

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ - Σύλληψη: Νεαρός πουλούσε κροτίδες μέσω ίντερνετ - Είχε δεκάδες χιλιάδες στο σπίτι του

Αφρικανική σκόνη: Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Διάγγελμα - Κάρολος: η “ιδιαίτερη προσευχή”, ο “υπηρέτης ” και οι έμμεσες αναφορές στην Κέιτ Μίντλετον