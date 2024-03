Πολιτική

Παραιτήθηκαν Μπρατάκος και Παπασταύρου

Ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις παραιτήσεις τους.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλαν πριν από λίγο στον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη τις παραιτήσεις τους.



Ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις τους.

Η συμμετοχή σε μια κοινωνική συνάντηση έδωσε το λάθος μήνυμα , ανέφεραν κυβερνητικές πηγές για την παραίτηση του υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκου, παραιτήσεις τις οποίες έκανε αποδεκτές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με το θεμα σχολίασε σε ανακοίνωσή του «Για μια ακόμη φορά πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη.

Οι αναγκαστικές «παραιτήσεις» των πιο στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνουν τη διαπλοκή στην οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βουτηχτεί.

Μετά τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ήρθε σήμερα η σειρά των Γιάννη Μπρατάκου και Σταύρου Παπασταύρου.

Καλή τύχη στους επόμενους...»

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε νέα του ανάρτηση γράφει «Κύριε Πρωθυπουργέ, Αναδιατυπώνω το πρώτο ερώτημα από αυτά που σας απηύθυνα (βλέπετε, δεν προλαβαίνουμε τους ρυθμούς της αποσύνθεσης). Γιατί διώξατε τους δύο στενότερους συνεργάτες σας μετά την επίσκεψή τους «στα συμφέροντα που μας υπονομεύουν» την περασμένη Κυριακή; Είχαν κάτι τα ποτά; Δεν ήταν καλά τα πούρα; Ή μήπως δεν πέτυχε η αποστολή; Συνομιλήσατε ή όχι μαζί τους από τον Καναδά για να μάθετε πώς πήγε η συνάντηση; Μήπως σας έδωσαν λάθος αναφορά; Κύριε Μητσοτάκη, διοικείτε μία οργάνωση υπό διάλυση. Σας επαναφέρω την πρότασή μου για αξιοπρεπή αποχώρηση, προτού το παρακράτος που στήσατε καταρρεύσει πάνω σας.»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο θέμα κατά την ομιλία του στη Βουλή λέγοντας: «Αυτά που το πρωί καταγγέλατε ότι θέλουν να σας αποσταθεροποιήσουν και το βράδυ δύο από τους πιο στενούς σας συνεργάτες ο κ.Παπασταύρου και ο κ. Μπρατάκος έπιναν ποτάρες μαζί τους; Τελικά τους στείλατε να καπνίσουν πούρα κ. Μητσοτάκη ή την πίπα της ειρήνης;»

Το ΚΚΕ σχετικά με τις δύο παραιτήσεις ανέφερε: «Οι παραιτήσεις δύο υπουργών της κυβέρνησης – και μάλιστα από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού – δεν αλλάζουν ούτε στο ελάχιστο την ουσία: Αφενός τις αδιαμφισβήτητες σχέσεις και τα παζάρια της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο κι αν όλα αυτά βαφτίζονται “κοινωνικές συναναστροφές”, αφετέρου το ανέκδοτο των ημερών, ότι δήθεν τα “οργανωμένα συμφέροντα” πολεμούν την κυβέρνηση της ΝΔ.»

Η Ελληνική Λύση υποστήριξε ότι «Την στιγμή που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής αποκάλυπτε με ονόματα την συνάντηση των δύο κορυφαίων υπουργών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον πρωθυπουργό.



Εάν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός νομίζουν ότι θα διασωθούν με παραιτήσεις, ακόμα και κορυφαίων υπουργών έπειτα από τις συντριπτικές αποκαλύψεις του Κυριάκου Βελόπουλου, πλανώνται.



Είστε όλοι συνυπεύθυνοι, δεν σας σώζουν οι δύο παραιτήσεις.»

