Κυψέλη: Τριάντα συλλήψεις σε ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Τι εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές κατά την διάρκεια ειδικής επιχείρησης σε Κυψέλη και Πεδίον του Άρεως

Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης και το Πεδίον του Άρεως, συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα, ενώ προσήχθησαν συνολικά 145 αλλοδαποί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τους 145 αλλοδαπούς συνελήφθησαν οι 29, επειδή στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής τους στην Ελλάδα και πρόκειται να εφαρμοστεί το διοικητικό μέτρο της επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους. Παράλληλα, μια ακόμη σύλληψη αφορά σε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν 22 τροχονομικές παραβάσεις. Τέλος, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

