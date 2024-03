Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Ένας τραυματίας (εικόνες)

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά από πυροβολισμούς στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Τι ακριβώς συνέβη.

Του Μανώλη Ασαριώτη



Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:30 το βράδυ στα ΚΤΕΛ του Κηφισό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, άγνωστος άνδρας πυροβόλησε 4 φορές και τραυμάτισε έναν νεαρό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΔΙΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Κούρδοι και ένας Παλαιστίνιος έτρωγαν μαζί σε μαγαζί στα ΚΤΕΛ, όταν ένας άγνωστος πυροβόλησε εναντίον του ενός από την παρέα και τον τραυμάτισε, ελαφρά, στο χέρι και στο πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

