Κούγιας για Τέμπη: Έχω δει τον ανακριτή να κλαίει για τα θύματα - Δέκα χρόνια θα κρατήσει η δίκη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος για τον Κώστα Καραμανλή. Γιατί μιλά ήδη για "δικαστική πλάνη" στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

"Εχω δει τον εφέτη - ειδικο ανακρτιή που ερευνά την υπόθεση των Τεμπών να κλαίει για τα θύματα, όταν τον συναντήσαμε με τους γονείς των τριών κοριτσιών από την Καλαμπάκα, τον έχω δει να κλαίει και με άλλους συγγενείς. Θα έπρεπε να υπάρχει και δεύτερος ανακριτής. Από την πλευρά της Δικαιοσύνης γίνεται ότι πρέπει", είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί 17 οικογένειες επιβατών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο ποινικολόγος είπε ότι του προκάλεσε αρνητική αίσθηση η εικόνα του Κώστα Καραμανλή στην Βουλή, καθώς "διάβαζε αυτά που του είχαν γράψει", ενώ σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση άρσης ασυλίας του και παραπομπής σε Ειδικό Δικαστήριο θα δικαστεί μόνο για ένα αδίκημα πλημμεληματικού χαρακτήρα και όχι για εκείνο που θα έπρεπε και είναι κακούργημα.

Σε ότι αφορά τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη, εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί χρόνος πολλαπλάσιος απο την δίκη της Χρυσής Αυγής με τους πολλούς εμπλεκόμενους, λέγοντας ότι μόνο οι δικηγόροι μηνυτών και κατηγορούμενων θα είναι περισσότεροι απο διακόσιοι!

Όπως είπε ο Αλέξης Κούγιας κατά την κρίση του θα χρειαστεί μια δεκαετία μέχρι να υπάρξει οριστιική απόφαση για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε ότι αφορά την ετυμηγορία του δικαστηρίου για την Ρούλα Πισπιρίγκου στην δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, που ανακοινώνεται σήμερα, ο συνήγορος της είπε πως "οποιαδήποτε απόφαση πέραν της αθώωσης θα συνιστά δικαστική πλάνη", λέγοντας ότι οι περισσότεροι μάρτυρες υποστήριξαν ότι δεν ειναι ένοχη για τον θάνατο του παιδιού, που οφείλεται σύμφωνα με την ίδια με επιληπτικές κρίσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα από τους γιατρούς του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα.

Ακόμη, ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι η δίκη για την Τζωρτζίνα δεν έχει καμία σχέση με την δίκη για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη, της Μαλένας και της Ίριδας, υποστηρίζοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις επιστήμονες χωρίς ιδιαίτερο κύρος ή χωρίς εξέταση ουσιωδών στοιχείων στράφηκαν κατά της Ρούλας Πισπιρίγκου, ακόμη και μετά απο πολιτική παρέμβαση που καθοδήγησε εξελίξεις.

