Κοινωνία

Αιγάλεω: Ληστεία με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο του, αφαίρεσαι όσχα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο του καταστήματος.

-

Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σημειώθηκε, αργά χθες το βράδυ, σε σούπερ μάρκετ, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 22:30, άγνωστος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Αγίου Βασιλείου, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον ιδιοκτήτη.

Αμέσως μετά αφαίρεσε όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο, ενώ κατά την διαφυγή του πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν δύο κάλυκες από πιστόλι κρότου.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Τέμπη: Έχω δει τον ανακριτή να κλαίει για τα θύματα - Δέκα χρόνια θα κρατήσει η δίκη

Πρόταση δυσπιστίας: Η καταψήφιση και τα νέα “πυρά” προς το Μαξίμου

Κολωνός - 12χρονη: Η ετυμηγορία για την μάνα, τον “53χρονο” και άλλους 23 κατηγορούμενους