Στροφάδες: Σεισμός αισθητός μέχρι την Αττική

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ισχυρή σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή σε όλη την Πελοπόννησο, στην Δυτική Ελλάδα, μέχρι και στην Αττική.

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση των σεισμολόγων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ταρακούνησε την Πελοποννησο και την Δυτική Ελλάδα, ενώ έγινε αισθητός μέχρι και στην Αττική, το πρωί της Παρασκευής.

Μόλις 54 δευτερολέπτα νωρίτερα, στην ίδια περιοχή έγινε σεισμός 4,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση των σεισμολόγων, ο οποίος αρχικώς αναφερόταν ως εντάσεως 4,5 Ρίχτερ και ύστερα 4,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο των δονήσεων εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή των Στροφάδων, στο Ιόνιο, ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Μεσσηνία - Ηλεία.

Ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά των Στροφάδων και εστιακό βάθος 21,4 χιλιομέτρων, έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο και ειδικά σε Μεσσηνία - Ηλεία και Αχαϊα, στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ "κουνήθηκε" μέχρι και η Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τον Άκη Τσελέντη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, ο σεισμός είναι ένας και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση λόγω του εστιακού βάθους του.

Όπως εκτίμησε ο σεισμολόγος, δεν τίθεται θέμα ανησυχίας απο τον σεισμό και αναμένει να υπάρξει ακολουθία στην σεισμική δραστηριότητα με μικρότερες δονήσεις, τονίζοντας ότι το επίκεντρο είναι σε μια περιοχή που δίνει συχνά σεισμούς τέτοιου μεγέθους.

