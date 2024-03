Life

“Ψυχοκόρες”: Πρωτιά στην τηλεθέαση τον Μάρτιο

Οι "Ψυχοκόρες" με το καθηλωτικό σενάριο και την κινηματογραφική σκηνοθεσία συνεπήραν το τηλεοπτικό κοινό.

Οι «Ψυχοκόρες» ήρθαν στον ΑΝΤ1 τον Μάρτιο και το τηλεοπτικό κοινό τις υποδέχτηκε με αποθεωτικά σχόλια για την πλοκή, τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες, χαρίζοντάς τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Τη δραματική υπερπαραγωγή εποχής που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, παρακολούθησαν, έστω και για 1’ στο γενικό σύνολο, 1.984.496 τηλεθεατές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η σειρά ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,2%, όσο και στο γενικό σύνολο με 18,2%.

Το πιο πιστό κοινό των συγκλονιστικών ιστοριών της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς ήταν οι γυναίκες, οι οποίες τους έδωσαν ποσοστό μέχρι και 22,4%, ενώ και οι άνδρες είδαν «Ψυχοκόρες» δίνοντάς τους μέχρι και 15,3%.

