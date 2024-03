Αθλητικά

ΑΝΤ1+: Συναρπαστικές Μάχες με 25 ζωντανές μεταδόσεις!

Marku vs Kongo, Wardley vs Clarke, Τρία Event BKFC, πρεμιέρα PFL MMA και η πολυαναμενόμενη WrestleMania 40!

Η Combat Sports ενότητα του AΝΤ1+, φέρνει ζωντανά και on demand τις κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων και μέσα στον επόμενο μήνα, ανεβάζει στροφές με 25 ζωντανές μεταδόσεις από top class events και περισσότερες από 100 ώρες live μετάδοσης από μονομαχίες που θα μας καθηλώσουν!

BKFC

Απόψε, Παρασκευή 29 Μαρτίου, στις 02:00, το BKFC 59 θα μεταδοθεί live από το Albuquerque του New Mexico, όπου ο John Dodson θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τη ζώνη του στην κατηγορία «φτερού», κόντρα στον Dagoberto Aguero. Το Σάββατο 6 Απριλίου, στις 20:00 το Bare Knuckle Fighting Championship 60 Milton Keynes, υπόσχεται θεαματικές μάχες με τρεις ζώνες πρωταθλητών - σε διαφορετικές κατηγορίες κιλών – να αναζητούν νέο κάτοχο, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+. O Απρίλιος θα ολοκληρωθεί με το πιο σπουδαίο event BKFC για το 2024, την KnuckleMania IV που θα μεταδοθεί, το Σάββατο 27 Απριλίου, απευθείας από το Λος Άντζελες.

FIGHT NETWORK

Το Fight Network συνεχίζει να εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο μέσα από την πλατφόρμα ΑΝΤ1+ και να προσφέρει θέαμα και δυνατά συναισθήματα στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων, με εκπομπές και ζωντανές μεταδόσεις, όπως το BKB #37 στις 30 Μαρτίου στην Αγγλία, το ΒΥΒ #25 στις 5 Απριλίου στην Τάμπα της Φλόριντα, το event KSW ΜΜΑ #93, που θα διεξαχθεί στις 6 Απριλίου, στο Παρίσι και το Glory Kikcboxing #91 που θα διεξαχθεί στις 27 Απριλίου στην ίδια πόλη.

BOXING EVENT

Ο Μάρτιος τελειώνει με τον κορυφαίο πυγμαχικό αγώνα: Το ΑΝΤ1+ παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο boxing event μεταξύ Florian Marku και Chris Kongo, την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 20:00. Ο μεγαλωμένος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα δημοφιλής στο ελληνικό κοινό «Albanian King», Florian Marku, αντιμετωπίζει σε μια κορυφαία μονομαχία τον «2 Slick» Chris Kongo, που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+. Δείτε βίντεο με τον Florian Marku: https://youtu.be/WM6g9ZYuyT0?si=yI7egmXw6kINXxGt

Επιπλέον, στο ίδιο boxing event που πραγματοποιείται στην O2 Arena του Λονδίνου, περιλαμβάνει και τη μάχη του αήττητου πρωταθλητή Fabio Wardley των 16 ΚΟ εναντίον του επίσης, αήττητου Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Frazer Clarke, στο main event που θα κρίνει το τίτλο των βαρέων βαρών για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιώργος Περγιάλης και ο προπονητής, Γιώργος Αρμάγος.

PFL MMA

Παράλληλα, ο Απρίλιος θα μπει με back to back events του PFL MMA στο ΑΝΤ1+. Στις 4 Απριλίου στο Σαν Αντόνιο, στις 12 Απριλίου, στο Λας Βέγκας και στις 19 του ίδιου μήνα στο Σικάγο, θα διεξαχθούν οι τρεις πρώτοι γύροι της Regular Season του PFL World Championship 2024, όπου για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν και μαχητές του Bellator ΜΜΑ, μετά από τη συγχώνευση των δύο τεράστιων οργανισμών, που καθιστά το PFL MMA, τη διοργάνωση με το υψηλότερο ποσοστό top class fighters, παγκοσμίως.

WWE

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι λάτρεις των μαχητικών σπορ, θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά, το δημοφιλέστερο Premium Live Event του WWE, την περίφημη WrestleMania 40, το Σάββατο 6 Απριλίου και την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 02.00 μετά τα μεσάνυχτα, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και το Countdown Show που θα μας βάλει στο κλίμα της μητέρας των μαχών από τις 00:05. Ο αγώνας του “The Rock” με τον Roman Reigns εναντίον του Cody Rhodes και του Seth Rollins, είναι η πιο πολυαναμενόμενη μάχη εδώ και πολλά χρόνια για το WWE. Μάλιστα, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+, θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στην ελληνική περιγραφή του Θανάση Ράλλη και την αμερικανική, καθώς το event θα μεταδοθεί παράλληλα από δύο κανάλια της πλατφόρμας. Παρακολουθήστε το promo για το WrestleMania 40 του WWE: https://youtu.be/ghelTlbHH0g?si=uJDWi_7pwWebmqV9

Παράλληλα, τα τρία εβδομαδιαία προγράμματα του WWE, το RAW, το ΝΧΤ και το Smackdown, δίνουν σταθερό ραντεβού, ζωντανά και αποκλειστικά, με τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Η μεγάλη αθλητική ενότητα των Combat Sports του ANT1+, είναι ο μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να προσφέρει θέαμα γεμάτο δράση, με δύο θεματικά κανάλια και δεκάδες live events κάθε μήνα.

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

