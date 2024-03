Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Αρθρίτιδα, ενδομητρίωση και... τα ευεργετικά μανιτάρια

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και την Κυριακή η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ Το Σαββατο 30 ΜΑΡΤΙΟΥ στις 14:00

Τα ευεργετικά μανιτάρια για την υγεία μας και το Πρωτοποριακό Μουσείο Μανιταριών στην Καλαμπάκα.

Αρθρίτιδα στο ισχίο: Ποια είναι τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται;

Η έλλειψη ενσυναίσθησης που οδηγεί σε αύξηση των περιστατικών βίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Νέα δομή φροντίδας και εκπαίδευσης στο Ελληνικό από το Σωματείο Ειδικής Αγωγής «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ στις 14:00

Νέα ερευνητικά δεδομένα για την ενδομητρίωση και αίτιά της. Πώς βίωσε την ενδομητρίωση η Ειρήνη;

Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην κατάψυξη ωαρίων.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Γαστρεντερικά προβλήματα στη γάτα μας. Τι πρέπει να προσέχουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

