Πολιτισμός

Λούις Γκοσέτ Τζούνιορ: Πέθανε ο πρώτος μαύρος που κέρδισε Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ζωή και η καριέρα του ηθοποιού που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

-

Ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του, χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του.

Ο βραβευμένος ηθοποιός είχε ερμηνεύσει πλειάδα ρόλων, από έναν σκλάβο στην τηλεοπτική μίνι σειρά «Ρίζες» μέχρι τον αυστηρό λοχία στην ταινία «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν». Στο «Σαντάτ» ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο, τον Αιγύπτιο ηγέτη που σύναψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ.

Ο Γκόσετ ήταν επίσης παραγωγός, σκηνοθέτης, ακτιβιστής και ιδρυτής του αντιρατσιστικού ιδρύματος Eracism Foundation. Πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

«Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας πέθανε σήμερα το πρωί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες για τα συλλυπητήριά τους. Παρακαλούμε, σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε η οικογένειά του σε μια λιτή ανακοίνωση.

Ο ψηλός, επιβλητικός ηθοποιός, έγραψε ιστορία το 1983, όταν έγινε ο δεύτερος μαύρος –μετά τον Σίντνεϊ Πουατιέ, 19 χρόνια νωρίτερα, που κέρδισε Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου– που πήρε στο σπίτι του το «χρυσό αγαλματίδιο» δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν». «Πάνω απ’ όλα, ήταν μια τεράστια επιβεβαίωση της θέσης μου, ως μαύρου ηθοποιού» έγραψε ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Ηθοποιός και Τζέντλεμαν».

Στο βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε το 2010, ο Γκόσετ αναφέρθηκε στον ρατσισμό που βίωσε στην αρχή της καριέρας του στο Χόλιγουντ. Μεταξύ άλλων, ότι τον έδεσαν με χειροπέδες σε ένα δέντρο αφού τον σταμάτησαν επειδή περπατούσε τη νύχτα στο Μπέβερλι Χιλς. Περιέγραφε επίσης πόσο δύσκολο ήταν να βρει δουλειά, τις άνισες αμοιβές των μαύρων σε σύγκριση με τους λευκούς ηθοποιούς, την πικρία και τη δυσαρέσκειά του που τον οδήγησαν σε έναν αγώνα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ – και από τον οποίο βγήκε νικητής.

Η μακρά καριέρα του Γκόσετ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 από το θέατρο και περιλάμβανε ρόλους στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Ήταν υποψήφιος επτά φορές για βραβείο Emmy και το κέρδισε μία, για την πρωτοποριακή σειρά «Ρίζες» που παρουσίαζε τη βαρβαρότητα της δουλείας. «Ήξερα ότι ήταν ιστορικής σημασίας για τους Αφροαμερικανούς ηθοποιούς, ότι επιτέλους θα παρουσίαζαν την ιστορία μας σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στην τηλεόραση. Δεν πιστεύαμε ότι θα το έβλεπε κανείς», παραδέχτηκε σε μια συνέντευξή του το 2013.

Το είδαν όμως δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Η σειρά των οκτώ επεισοδίων, που βασιζόταν στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλεξ Χάλεϊ, ήταν τεράστια επιτυχία και κέρδισε εννέα βραβεία Έμμι.

Ο Λούις Κάμερον Γκόσετ Τζούνιορ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 27 Μαΐου 1936 και ήταν το μοναδικό παιδί μιας οικογένειας της εργατικής τάξης. Ήταν ανέκαθεν αθλητικός και αρίστευε στα σπορ. Έπειτα από έναν τραυματισμό που τον έθεσε εκτός, παρακολούθησε ένα μάθημα υποκριτικής και εντυπωσίασε τον καθηγητή του, που τον ενθάρρυνε να διεκδικήσει έναν ρόλο στο θέατρο. Τον επέλεξαν μεταξύ 400 υποψηφίων και έτσι έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1953, ενώ ήταν ακόμη έφηβος.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και μετά την αποφοίτησή του τον περίμενε μια καριέρα στο μπάσκετ και στους New York Knicks αλλά προτίμησε την υποκριτική.

Ο Γκόσετε συνέχισε να εργάζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ως ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, μέχρι και μετά τα 80 του. Είχε παντρευτεί τρεις φορές και απέκτησε δύο γιους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ισόβια για την δολοφονία της Τζωρτζίνας

Κολωνός - 12χρονη: Αθώα η μητέρα για την μαστροπεία, ένοχος και για βιασμό ο “53χρονος”

Καρδίτσα – Ακέφαλο πτώμα: Η ιατροδικαστική εξέταση για την ηλικιωμένη